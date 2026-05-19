새벽엔 30㎞ 안 지켜도 되나…경찰, 스쿨존 심야 완화 추진
경찰이 24시간 적용 중인 어린이보호구역(스쿨존) 시속 30㎞ 제한 규정을 손질하는 방안을 추진한다. 심야 시간대와 공휴일에는 제한 속도를 높이는 방향이 유력하게 검토되고 있다.
19일 경찰청 등에 따르면 경찰은 최근 한국도로교통공단에 ‘스쿨존 속도 제한 개선 방안’ 관련 연구 용역을 발주했다. 연구 결과는 정부의 ‘국가정상화 프로젝트 총괄 태스크포스(TF)’에 제출될 예정이다.
현재 스쿨존에서는 차량 속도가 시속 30㎞ 이하로 제한된다. 2011년 도입된 해당 제도는 2020년 ‘민식이법’ 시행 이후 과속 단속카메라 설치 의무화와 처벌 강화 등이 이뤄졌다.
스쿨존 제도 도입 이후 어린이 통행이 거의 없는 심야 시간대나 공휴일에도 동일한 기준을 적용하는 것은 과도하다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다. 특히 새벽 배송 기사와 택시 기사 등 야간 운전자들을 중심으로 속도 제한 완화 요구가 이어졌다.
경찰은 스쿨존 제한 속도를 전면 완화하기보다는 어린이 통행이 적은 시간대에만 속도를 높이는 ‘시간제 속도 제한’ 방식을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 속도 제한 완화엔 별도의 도로교통법 개정도 필요 없는 것으로 전해졌다.
실제 경찰청은 2023년부터 일부 스쿨존에서 심야 시간대 제한 속도를 시속 40~50㎞로 상향하는 시간제 운영을 시행 중이다. 전국 스쿨존 1만6000여곳 가운데 현재 시간제 방식이 적용된 곳은 78곳 수준이다.
다만 안전 우려도 적지 않다. 최근 3년간 서울 스쿨존 내 어린이 보행자 사상 사고의 절반가량이 오후 2~6시 하교 시간대에 발생한 것으로 나타났지만, 심야나 공휴일에도 어린이 부상 사고가 드물게 발생한 사례가 있기 때문이다.
이 때문에 경찰 내부에서도 실제 규제 완화를 위해서는 학부모와 시민 의견 수렴 등 충분한 숙의 과정이 필요하다는 의견이 나온다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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