‘탱크데이’ 논란에 이마트 부사장 광주 방문…5월 단체, 면담 거부
김수완 이마트 총괄부사장 발길 돌려
5·18 단체 “정확한 경위 파악이 우선”
스타벅스 ‘5·18 탱크데이’ 논란 하루 만인 19일 이마트그룹 부사장이 사과를 위해 광주를 찾았으나, 5·18 단체로부터 면담을 거부당했다. 5·18 단체 측은 “사과보다 경위 파악이 우선”이라는 입장이다.
5·18기념재단과 5·18 공법 3단체는 이날 오전 10시쯤 광주 서구 쌍촌동 5·18기념문화센터를 찾은 김수완 이마트그룹 총괄부사장의 면담 요청을 거부했다. 스타벅스 측은 전날 저녁 사과 의사 전달을 위해 5·18 단체에 면담을 요청했지만, 만남을 20여분 앞두고 5·18 단체 측이 면담 거부 의사를 스타벅스 측에 전달하면서 결국 무산됐다.
5·18 단체 관계자는 “(5·18 탱크데이 마케팅 논란) 경위 파악도 되지 않은 상태에서 대뜸 사과부터 하겠다는 것은 받아들일 수 없다”고 말했다.
5·18 단체의 면담 거부로 발길을 돌린 김 부사장은 “회사 광고 이벤트 기획의 전체적인 프로세스를 면밀하게 점검하겠다”며 “오월 영령들에게 죄송하다. 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 최선을 다해서 조사하겠다”고 밝혔다. 이어 “‘탱크’의 의미는 알고 있다. 다만 현재로서는 마케팅의 일환이었고 텀블러의 공식 명칭이 ‘탱크 텀블러’여서 이런 이벤트를 한 것으로만 파악하고 있다”며 이벤트 결재 라인에 대한 조사에 나서겠다고 말했다.
스타벅스는 제46주년 5·18민주화운동 기념일인 전날 ‘탱크 시리즈’ 텀블러 판매 이벤트를 진행하며 공식 앱과 홈페이지를 통해 ‘탱크데이’라는 이름을 붙여 여론의 뭇매를 맞았다.
특히 이벤트 홍보 페이지에는 ‘5/18’ 날짜 표기와 함께 ‘책상에 탁!’이라는 표현도 포함돼 5·18민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 희화화했다는 지적이 잇달았다.
논란이 커지자 스타벅스 코리아 최대주주인 신세계그룹은 전날 스타벅스 코리아 사장을 해임 조치했다. 정용진 신세계그룹 회장도 19일 “있어서도 안 되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅으로 5·18민주화운동 영령과 유가족, 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다”며 공식 사과했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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