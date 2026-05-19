제주서 180억대 도박사이트 운영한 일당 검거
제주에서 외국인을 대상으로 180억원대 규모의 불법 도박사이트를 운영한 일당이 경찰에 검거됐다.
제주경찰청은 도박공간개설 혐의로 사이트 총책과 운영진 등 6명을 붙잡아 이 중 한국인 A씨(40대)와 B씨(30대), 몽골인 C씨(30대) 등 3명을 구속했다고 19일 밝혔다. 해외로 도주한 외국인 총책 1명은 인터폴 적색수배를 내려 추적 중이다.
경찰에 따르면 이들은 지난해 10월부터 최근까지 외국인을 대상으로 바카라·슬롯 등 불법 도박사이트를 개설·운영한 혐의를 받고 있다.
내국인 총책과 외국인 직원으로 이뤄진 이들은 제주시 내 아파트 3채를 단기 임대해 사이트를 운영했으며, SNS에 광고를 올려 회원을 모집했다.
접속자는 약 8000명에 달했고, 베팅 규모는 180억원대에 이른 것으로 조사됐다.
경찰은 검거 당시 현금 2000여만원을 압수하고, 범죄수익금 6억8000여만원에 대해 기소전 추징보전을 신청했다. 이들이 소유한 외제 승용차도 범죄수익으로 몰수할 예정이다.
경찰은 올해 초 출입국 관서로부터 ‘외국인을 고용해 외국인을 상대로 불법 도박사이트를 운영하는 이들이 있다’는 첩보를 입수한 뒤 수사에 착수했다.
이후 아파트 임대 사실을 확인하고, CCTV·금융계좌 분석을 통해 피의자를 특정, 외국인 4명을 검거해 그중 1명을 구속했다.
이어 사건 규모를 파악하는 과정에서 한국인 총책과 다른 운영진을 추가 특정해 모텔에 은신 중이던 2명을 검거, 구속했다.
조사 결과 도박 자금은 해외 계좌를 통해 세탁된 뒤 국내 계좌로 환전돼 총책에게 전달된 것으로 확인됐다.
이들은 외국인을 대상으로 하면 국내 경찰에 신고가 이뤄지지 않을 것이라는 점을 악용한 것으로 드러났다.
제주경찰청 관계자는 “불법 도박사이트 특별단속은 연중 실시하고 있다”며 “불법 도박사이트 발견 시 신속하게 경찰 또는 사행산업통합감독위원회에 신고해달라”고 당부했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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