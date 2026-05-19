난민기구는 왜 “어쩔수가 없다”했나… 美 필두 구호 외면에 인력감축
유엔난민기구(UNHCR)가 자금난으로 인한 인력 감축을 앞둔 것으로 나타났다. 세계 곳곳에서 분쟁이 잇따르며 구호 수요는 늘어난 반면, 도널드 트럼프 행정부의 미국을 필두로 한 주요 국가들은 기부금 삭감에 나선 영향이다.
로이터 통신은 바르함 살리흐 UNHCR 최고대표가 지난 15일(현지시간) 회원국에 보낸 서한을 토대로 이 기구의 올해 가용 자금이 30억 달러를 약간 넘어 지난해 대비 15%가량 줄어들 전망이라고 19일 보도했다.
살리흐 최고대표는 서한에서 인력 감축과 조직 개편을 시사하면서 “선택의 여지가 없다”고 토로했다. 이유로는 구호 자금과 수요의 불균형을 들었다. 우크라이나, 수단 등 세계 각지에서 전쟁 등으로 피난민이 늘어나고 있는데 재정 상황은 악화일로라는 취지다.
UNHCR은 지난해에도 자금 축소를 겪었다. 미국 등 주요국들이 기부금을 줄이고 국방비 증액에 나서면서 UNHCR의 지난해 가용 자금은 2024년 대비 약 30% 줄어든 바 있다. 이에 UNHCR은 국제 직원 보직을 33% 감축한 것으로 전해졌다.
UNHCR은 현재 국제 직원 보직이 1800개뿐인 데 반해 계약 직원은 3000명에 이른다며 오는 9월 말까지 보직을 확보하지 못한 직원들의 계약 해지가 불가피하다고 설명했다. 살리흐 최고대표는 “이런 상황은 재정적·운영적으로 지속 가능하지 않다”며 “2026~2028년 3년간 1억8500만 달러(약 2750억원) 수준의 막대한 재정적 손실을 야기할 것”이라고 했다.
인도주의적 국제 지원의 위축 양상은 구호뿐 아니라 공적개발원조(ODA)에서도 관측된다. 최근 경제협력개발기구(OECD)는 지난해 개발원조위원회 회원국과 준회원국의 국제 원조 규모가 1743억 달러(약 258조원)로 전년 대비 23.1% 줄어들었다고 발표했다. 이는 ODA 사상 가장 큰 연간 감소 폭이다.
이 경우에도 미국의 영향이 컸다. OECD에 따르면 미국은 트럼프 2기 행정부가 들어선 지난해 ODA를 2024년 대비 56.9% 줄이면서 최대 원조국 자리를 독일(291억 달러)에 내줬다.
공중보건 분야에서도 구조조정이 나타났다. 앞서 세계보건기구(WHO)는 지난해 11월 자료를 통해 올해 6월까지 2371명의 직원 감원을 추진할 것이라고 예고한 바 있다. WHO 전체 기금의 18%가량을 부담해온 미국이 지난해 초 탈퇴를 선언한 여파로 해석됐다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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