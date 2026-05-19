“집은 김해, 직장은 부산”… 부울경 광역 출퇴근 일상화
경남→부산 통근 11만7000명
김해·양산·창원 연결성 확대
강서구 유입·부산진구 유출 최대
경남 김해에 살면서 부산으로 출근하고, 부산에 거주하며 양산이나 창원으로 이동하는 ‘광역 출퇴근’이 부산·울산·경남(부울경) 일상으로 자리 잡고 있는 것으로 나타났다. 부울경 실제 생활권과 경제권이 빠르게 연결되고 있다는 분석이 나온다.
동남지방데이터청이 19일 발표한 ‘2025년 부·울·경 사회조사를 활용한 동남권 통근 이동 현황’에 따르면 동남권 15세 이상 인구 678만명 가운데 통근 인구는 378만명으로 집계됐다. 통근율은 55.8%였다. 2023년과 비교하면 통근 인구는 1만6000명 줄었지만, 통근율은 0.2%포인트 상승했다.
특히 시도 경계를 넘는 통근 이동이 늘었다. 현재 거주지와 다른 시도로 출근하는 비율은 8.7%로 2023년보다 0.8%포인트 증가했다. 반면 현재 살고 있는 시군구 안에서 통근하는 비율은 61.5%로 0.9%포인트 감소했다.
시도 간 통근은 경남에서 부산으로 출근하는 인구가 11만7000명으로 가장 많았다. 이어 부산에서 경남으로 이동하는 인구도 10만8000명에 달했다. 통근 인구의 98.7%는 동남권 내부에서 이동하는 것으로 조사됐다.
부산으로 통근하는 외부 지역은 김해시와 양산시, 창원시 순으로 많았다. 부산에서 외부로 출근하는 지역 역시 양산시와 김해시, 창원시가 상위를 차지했다. 울산은 양산시와 기장군, 해운대구와의 연결성이 강한 것으로 조사됐다.
부산 내부에서는 강서구가 대표적인 통근 유입 지역으로 나타났다. 강서구로 유입되는 통근 인구는 13만7036명으로 부산에서 가장 많았다. 창원시와 사하구, 김해시 등에서 강서구로 이동하는 흐름이 컸다. 반면 부산진구는 11만3127명이 다른 지역으로 빠져나가 부산 최대 통근 유출 지역으로 조사됐다.
경남에서는 김해시의 이동 규모가 가장 컸다. 김해시로 유입되는 통근 인구는 6만2618명, 외부로 빠져나가는 인구는 9만1581명이었다.
출퇴근 시간은 평균 26.3분이었다. 부산은 평균 통근 시간이 30.5분으로 울산(25.1분), 경남(22.8분)보다 길었다. 승용차 기준 부산에서 창원·울산으로 이동하는 데는 각각 58분이 걸리는 것으로 조사됐다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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