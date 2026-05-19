이른 더위 불청객 녹조…대구 비상대응체계 강화
빨리 찾아온 더위에 녹조 확산 우려가 커지는 가운데 대구와 인접한 낙동강 유역에서 조류경보 ‘관심’ 단계가 발령돼 대구시가 대비를 서두르고 있다.
19일 대구시에 따르면 대구지방환경청이 전날 오후 6시를 기해 낙동강 강정·고령지점에 조류경보 관심 단계를 발령했다. 녹조 계절관리제 시행 후 전국 첫 경보다. 앞서 녹조 계절관리제 시행 전인 지난 2월 충남 보령호에서 관심 단계가 발령된 적이 있다.
대구를 지나는 낙동강은 10년 이상 매년 녹조가 발생하고 있다. 조류경보는 농도에 따라 관심, 경계, 조류대발생 단계로 구분해 발령된다. 정부는 녹조 집중 관리를 위해 올해 처음 녹조 계절관리제 시행했다. 지난 15일 시작돼 10월 15일까지 이어진다.
대구시는 녹조관리체계 점검을 서두르고 검사를 강화할 방침이다. 대구시 상수도사업본부가 선제적 녹조 비상대응체계를 운영하겠다고 밝힌지 불과 며칠 만에 관심 단계가 발령됐다. 이에 시는 올해 녹조가 더 기승을 부릴 수 있다고 보고 녹조 대비 정수장 준비실태 사전 점검을 이달 중 완료할 계획이다. 또 조류경보제 ‘경계’ 단계 발령 시 조류 비상대책상황실을 운영하기로 했다.
취수 단계에서부터 조류 유입을 최소화하기 위해 낙동강 원수를 조류의 영향이 적은 수면 5m 아래 지점에서 심층 취수해 수면 대비 조류 유입 개체수를 최대 97%까지 줄일 계획이다. 문산·매곡 취수장에 조류차단막을 설치하고 녹조저감시설도 상시 운영한다.
정수 단계에서 입상활성탄, 오존처리 등을 적용한 고도정수처리 운영을 강화하고 조류경보 발령 시 원수와 정수에 대한 수질검사를 주 2회 또는 매일 실시할 예정이다. 법정 검사 대상 6종에 대구시 자체 검사 대상 4종을 추가해 조류독소를 정밀 점검할 계획이다. 관련 기관들과의 협력도 강화한다. 대구지방환경청, 경북도 등 20여개 관련 기관들과 ‘낙동강 중·상류 지방추진단’을 구성한다.
백동현 대구시 상수도사업본부장은 “시민들이 안심하고 마실 수 있는 안전한 수돗물을 유지하는데 역량을 집중할 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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