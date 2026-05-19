생활 속 쓰레기 다이어트…고양시, 시민 참여형 자원순환 확대
경기 고양시가 자원순환가게와 무인회수기 확대, RFID 종량기 추가 보급 등을 통해 시민 참여형 쓰레기 감량 정책을 강화하고 있다.
고양시는 재활용품 분리배출 활성화와 음식물류 폐기물 감량을 위해 시민 참여 기반의 자원순환 정책을 확대 운영한다고 19일 밝혔다.
시는 자원순환가게와 순환자원 무인회수기 운영을 늘리고 RFID(무선주파수인식) 종량기 보급을 확대해 생활 속 자원순환 체계를 강화할 방침이다.
자원순환가게와 순환자원 무인회수기는 재활용품을 올바르게 분리·배출하면 포인트를 지급하는 시민 참여형 사업이다.
자원순환가게에서는 투명 페트병과 플라스틱, 캔, 종이팩 등을 품목별 무게에 따라 포인트로 적립해주며 일정 포인트 이상은 현금 환전도 가능하다. 올해는 운영 장소를 지난해보다 5곳 늘려 총 20곳에서 오는 11월까지 주 1회 운영한다.
순환자원 무인회수기는 AI 기반 자동 인식 시스템을 통해 라벨과 이물질이 제거된 투명 페트병과 캔을 선별·수거한다. 시는 올해 강선공원과 행신종합사회복지관 등에 7대를 추가 설치해 현재 13곳에서 총 18대를 운영 중이다.
지난해 자원순환가게와 무인회수기 사업에는 약 2만 명의 시민이 참여했으며 총 59t의 고품질 재활용품을 회수한 것으로 나타났다. 시는 이를 통해 자원 재활용뿐 아니라 탄소 저감 효과도 거둔 것으로 보고 있다.
음식물류 폐기물 감량 정책도 확대된다. 시는 음식물 쓰레기 배출량을 자동 계량해 수수료를 부과하는 RFID 종량기를 지역 공동주택에 총 1295대 보급했으며 신규 공동주택에는 설치를 의무화했다. 올해는 공동주택 61곳에 RFID 종량기를 추가 지원할 계획이다.
공공기관 구내식당에는 음식물류 폐기물 발생 자체를 줄이기 위한 대형감량기 7대도 운영 중이다. 시에 따르면 최근 3년간 음식물류 폐기물 발생량은 연평균 약 2700t씩 감소하고 있다.
시는 자원순환 문화 확산을 위해 홍보와 체험 프로그램도 강화하고 있다. 최근 열린 고양국제꽃박람회 기간에는 자원순환 홍보부스를 운영해 직매립 금지 정책과 올바른 분리배출 방법, 자원순환가게·무인회수기 이용 방법 등을 시민들에게 안내했다.
특히 이동식 무인회수기를 활용한 페트병 투입 체험과 포인트 적립, OX퀴즈 등 참여형 프로그램을 운영해 시민들의 관심과 참여를 이끌어냈다.
시 관계자는 “생활 속 실천이 자원순환의 출발점”이라며 “시민 참여형 정책을 지속 확대해 올바른 분리배출 문화를 정착시키고 탄소중립과 지속가능한 순환경제 기반을 구축해 나가겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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