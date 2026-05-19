KIOST, 콜롬비아에 한-카리브해 해양연구 거점 구축
기후변화·해양오염 대응 국제협력 확대
콜롬비아에 한-ACS 공동연구센터 개소
카리브해 연안국과 공동연구 본격화
한국해양과학기술원(KIOST)이 카리브해 지역에 국제공동연구 거점을 구축하고 기후변화와 해양오염 대응을 위한 글로벌 해양 협력 확대에 나섰다.
KIOST는 지난 18일(현지시각) 콜롬비아 해양연구원(INVEMAR)에서 ‘한-ACS 해양과학공동연구센터’ 개소식을 개최했다고 19일 밝혔다. 개소식에는 이희승 KIOST 원장과 해양수산부 관계자, 노에미 에스피노사 마드리드 ACS 사무총장, 콜롬비아 정부 관계자 등이 참석했다.
한-ACS 센터는 한국과 카리브해 연안국 간 해양과학기술 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 카리브해 연안국들의 기후변화·해양환경 분야 협력 요청에 따라 설립됐으며, 한국이 1998년 카리브국가연합(ACS) 옵서버로 가입한 이후 이어온 협력의 결실이라는 평가다.
센터는 앞으로 해양환경 변화 대응과 해양생태계 연구·관측, 해양재난 대응 등 다양한 분야에서 국제 공동연구를 추진한다. 블루이코노미 육성과 지속가능한 해양 발전을 위한 정책 협력과 연구자 교류, 교육·훈련 프로그램도 함께 운영할 계획이다.
이희승 KIOST 원장은 “카리브해 지역에서 국제 공동연구를 본격 추진할 수 있는 기반이 마련됐다”며 “다양한 국제협력 경험과 연구 네트워크를 바탕으로 장기적이고 폭넓은 해양과학 협력을 이어가겠다”고 말했다.
한편 KIOST는 현재 중국과 미국, 페루, 인도네시아, 마이크로네시아 등에 해외 협력 거점을 운영 중이며 올 하반기에는 프랑스 파리에 유럽 연구협력 거점인 ‘EU-LAB’도 구축할 계획이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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