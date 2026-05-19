컴투스홀딩스 신작 ‘아레스’, 하반기 출시 앞두고 글로벌 얼리 프리뷰
컴투스홀딩스가 액션 역할수행게임 신작 ‘아레스’의 글로벌 얼리 프리뷰를 진행한다고 19일 밝혔다.
이번 얼리 프리뷰는 오는 27일 오전 9시까지 진행한다. 북미와 유럽 및 일본과 동남아시아 등을 포함한 전 세계 이용자를 대상으로 한다.
다만 이미 정식 출시가 완료된 한국과 대만 등 일부 국가는 대상에서 제외된다.
참가자는 이번 프리뷰 기간 동안 ‘에단 평원’과 ‘루나 산맥’ 및 ‘오큘러스’ 등 주요 지역을 탐험하고 협동 콘텐츠와 대규모 레이드 등 핵심 요소를 경험할 수 있다.
이번 글로벌 버전은 싱글 플레이 중심의 액션 게임으로 재탄생했다. 개인의 몰입감 있는 플레이를 선호하는 글로벌 이용자의 성향을 우선 반영한 결과다. 근미래 배경의 세계관과 여러 타입의 ‘슈트’를 교체하며 싸우는 전략적 전투는 유지하면서 초반부에 싱글 콘텐츠를 중점적으로 배치했다.
이와 함께 협동 플레이와 시즌제 엔드 콘텐츠 및 선택형 이용자 간 대전 등을 배치했다.
컴투스홀딩스는 이번 글로벌 얼리 프리뷰를 통해 이용자 피드백을 축적하고 정식 출시 전 초기 팬덤을 확보할다는 계획이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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