충남도, ‘스핀 온 군 적합성 검증 기술 지원’ 선정…국비 100억원 확보
충남도는 산업통상부가 주관한 ‘지능형센서 스핀 온 군 적합성 검증 기술 지원’ 공모사업에 선정돼 국비 100억원을 확보했다고 19일 밝혔다.
올해부터 2029년까지 사업비 274억9000만원을 투입해 계룡시 두마면 제2산업단지 내 지능형센서 민수기술의 방산 전환 지원체계를 구축한다.
주요 사업 내용은 스핀 온 전주기 프로세스 지원 특수 목적 연구시설 구축, 민수 첨단 기술의 방산 전환을 위한 기업 지원, 지능형센서 소재·부품·장비의 환경 내성 및 상위체계 호환성 검증 등이다.
스핀 온 프로세스는 상용부품을 대상으로 정밀 선별, 신뢰성, 등급업, 체계 적합성 검증 등을 거쳐 방산 체계에 적용하는 방식으로 민간 기술의 국방 활용도를 높이는 핵심 절차다.
도 관계자는 “우수한 민수 기술을 방위산업 분야로 전환해 도내 기업의 판로 개척과 시장 경쟁력을 확보하는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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