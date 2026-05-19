숙박업소서 보이스피싱 중계소 운영 관리책 2명 구속

압수된 유심칩, 대포폰, 와이파이 공유기. 인천 서부경찰서 제공

또 보이스피싱 조직은 A씨 등이 관리하는 대포폰에 특정 애플리케이션을 설치하게 하고 원격으로 접속·조작해 국내에 보이스피싱 문자메시지를 보내거나 전화를 건 것으로 파악됐다.