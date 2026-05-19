숙박업소서 보이스피싱 중계소 운영 관리책 2명 구속
타인 명의 유심칩과 대포폰, 와이파이 공유기를 이용해 보이스피싱 중계소를 관리한 일당이 일당이 경찰에 붙잡혔다.
인천 서부경찰서는 전기통신사업법 위반 혐의로 30대 남성 A씨와 20대 여성 B씨를 구속했다고 19일 밝혔다.
A씨 등은 지난달부터 최근까지 인천 서구 한 숙박업소에 장기 투숙하며 보이스피싱 조직으로부터 받은 타인 명의 유심칩 356개와 대포폰 105대, 와이파이 공유기 4대 등으로 보이스피싱 중계소를 운영한 혐의를 받고 있다.
이들은 텔레그램으로 알게 된 보이스피싱 조직으로부터 고수익 아르바이트 제안을 받은 뒤 일급 및 주급 총 250만원 등 일정 수당을 받기로 하고 범행한 것으로 조사됐다.
또 보이스피싱 조직은 A씨 등이 관리하는 대포폰에 특정 애플리케이션을 설치하게 하고 원격으로 접속·조작해 국내에 보이스피싱 문자메시지를 보내거나 전화를 건 것으로 파악됐다.
경찰은 A씨 등으로부터 압수한 유심칩과 대포폰의 명의자를 확인해 수사를 확대하는 한편 보이스피싱 조직에 대해서도 수사를 이어갈 방침이다.
경찰 관계자는 “불법 중계기 운영은 보이스피싱 피해를 발생시키는 중대범죄로 고액 보수에 현혹돼 범행에 가담하지 않도록 주의해달라”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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