정청래 “초반 안심으로 서울 어려워지고 있어…부울경은 해볼만”

‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’ 발언

정청래 더불어민주당 대표. 뉴시스

정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거 과정에서 여야가 접전을 벌이는 상황에 대해 “부·울·경(부산 울산 경남)은 해볼 만하다. 그런데 어렵다”며 “서울도 많이 어려워지고 있다”고 말했다.



지방선거를 보름여 앞두고 정 대표가 낙관론을 경계하며 결집을 호소한 것으로 풀이된다.



정 대표는 19일 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 약 두달 만에 출연해 “경험한 바로는 쉬운 선거는 하나도 없다”며 이같이 밝혔다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 13일 국회에서 기자회견을 열고 무소득 1주택자들에 대한 재산세 감면 공약을 발표하고 있다(왼쪽 사진). 오세훈 국민의힘 후보는 서울 강동구 주택가에서 ‘부동산지옥 시민대책회의’를 열고 이재명정부 부동산 대책을 규탄했다. 뉴시스

그는 민주당 정원오 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 경쟁하는 서울시장 선거에 대해선 “많이 어려워지고 있다”며 “대구·경북도 많이 어렵다”고 말했다.

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 김용남 더불어민주당 후보, 유의동 국민의힘 후보, 조국 조국혁신당 후보(왼쪽부터)가 14일 경기도 평택시선거관리위원회에서 각각 후보 등록을 하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 민주당 김용남, 조국혁신당 조국, 진보당 김재연 후보 등이 경쟁하는 경기 평택을 국회의원 재선거 단일화 가능성에 대해서는 “민심이 원하는 대로 가는 수밖에 없다”며 단일화 여지를 남겼다.



이어 “(평택을이) 민주당 당선 지역구인데 국민의힘에 내준다는 것은 민주당 당원들도, 조국혁신당 당원들도, 어느 누구도 원하지 않을 것”이라고 말했다.



정 대표 ‘선거 지원 유세가 8월 전당대회를 염두에 둔 포석이라는 지적이 있다’는 질문엔 “선거 기간 당 대표가 한 군데라도 더 많이 가고 한 사람이라도 더 많이 만나야 하지 않느냐”라며 “당 대표 하면서 그런 비판을 염두에 두지 않는다”고 답변했다.







신지호 기자 pss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거 과정에서 여야가 접전을 벌이는 상황에 대해 “부·울·경(부산 울산 경남)은 해볼 만하다. 그런데 어렵다”며 “서울도 많이 어려워지고 있다”고 말했다.지방선거를 보름여 앞두고 정 대표가 낙관론을 경계하며 결집을 호소한 것으로 풀이된다.정 대표는 19일 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 약 두달 만에 출연해 “경험한 바로는 쉬운 선거는 하나도 없다”며 이같이 밝혔다.그는 민주당 정원오 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 경쟁하는 서울시장 선거에 대해선 “많이 어려워지고 있다”며 “대구·경북도 많이 어렵다”고 말했다.정 대표는 민주당 김용남, 조국혁신당 조국, 진보당 김재연 후보 등이 경쟁하는 경기 평택을 국회의원 재선거 단일화 가능성에 대해서는 “민심이 원하는 대로 가는 수밖에 없다”며 단일화 여지를 남겼다.이어 “(평택을이) 민주당 당선 지역구인데 국민의힘에 내준다는 것은 민주당 당원들도, 조국혁신당 당원들도, 어느 누구도 원하지 않을 것”이라고 말했다.정 대표 ‘선거 지원 유세가 8월 전당대회를 염두에 둔 포석이라는 지적이 있다’는 질문엔 “선거 기간 당 대표가 한 군데라도 더 많이 가고 한 사람이라도 더 많이 만나야 하지 않느냐”라며 “당 대표 하면서 그런 비판을 염두에 두지 않는다”고 답변했다.그러면서 “6월 3일 오후 6시 방송사 출구조사가 나오는 그때까지만 산다”며 “지금 그 순간만 생각하고 뛸 뿐”이라며 결의를 다졌다.신지호 기자 pss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지