전북 청년 군복무 상해보험 정착…3년간 5억5000만원 지급

군 장병 4만2900명 자동 가입

입원·수술·정신질환까지 중복 보장

전북특별자치도청사 전경. 최창환 기자

전북특별자치도가 군 복무 중 발생하는 사고와 질병으로부터 청년 장병을 지원하기 위해 운영 중인 상해보험 제도가 실질적인 안정망 역할을 하고 있는 것으로 나타났다.