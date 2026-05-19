전북 청년 군복무 상해보험 정착…3년간 5억5000만원 지급
군 장병 4만2900명 자동 가입
입원·수술·정신질환까지 중복 보장
전북특별자치도가 군 복무 중 발생하는 사고와 질병으로부터 청년 장병을 지원하기 위해 운영 중인 상해보험 제도가 실질적인 안정망 역할을 하고 있는 것으로 나타났다.
전북는 ‘군복무 청년 상해보험 지원사업’을 통해 2023년부터 올해까지 총 934건, 5억5371만원 규모의 보험금을 지급했다고 19일 밝혔다.
이 사업은 전북에 주민등록을 둔 현역병과 상근예비역을 대상으로 군 복무 중 발생하는 상해와 질병 치료비 등을 지원하는 제도다. 현재는 약 9900명이 별도 신청 절차 없이 자동 가입돼 있으며 보험료는 도와 시·군이 전액 지원한다.
국방부 병 상해보험이나 개인 실손보험과 관계없이 중복 보상이 가능한 점이 특징이다.
보장항목은 상해질병 입원과 수술, 골절, 화상 치료를 비롯해 정신질환 위로금과 중증질환 진단비 등이다.
보험금 지급 건수는 상해입원이 41.5%로 가장 많았고 수술비 20.9%, 질병입원 16.8% 순으로 집계됐다.
올해 1분기에도 47명에게 129건, 4934만원 규모의 보험금이 지급됐다. 지역별 지급액은 익산시가 1397만원으로 가장 많았고 전주시 1122만원, 군산시 572만원 순이었다.
전북도는 전북지방병무청과 협력해 병역판정검사 대상자를 중심으로 보험 보장 항목과 청구 절차 등을 안내하는 현장 홍보도 강화할 계획이다.
조윤정 전북도 인구청년정책과장은 “군 복무 청년 상해보험은 청년 장병과 가족들의 부담을 덜어주는 안전망 역할을 하고 있다”며 “청년들이 체감할 수 있는 지원 정책을 지속 확대하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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