충남혁신도시 ‘1호 국비사업’ 복합혁신센터 설계 착수
충남혁신도시 ‘1호 국비 사업’인 복합혁신센터 건립 사업이 본궤도에 올랐다.
충남도는 최근 충남혁신도시 복합혁신센터 건립을 위한 설계에 착수했다고 19일 밝혔다.
복합혁신센터는 혁신도시법에 따른 충남혁신도시 첫 국비 사업으로, 예산 보성초 인근 내포신도시 커뮤니티 부지에 건립하는 복합 공공시설이다.
250억원을 투입해 6034㎡의 부지에 지상 3층, 건축 연면적 4100㎡ 규모로 건립할 계획이다. 센터 안에는 영유아·청소년 시설과 교육·창의 공간, 혁신도시관리본부 사무실 등이 입주한다.
도는 내년 설계를 마무리하고 착공해 2028년 공사를 마치고 2029년부터 본격 가동한다는 계획이다.
충남혁신도시는 2020년 10월 지정 이후 현재까지 5년 이상 공공기관 이전 등 정부 핵심 사업이 가시화되지 못하고 있다.
도는 앞서 정부의 2차 공공기관 이전에 대비해 수도권 공공기관과 공직 유관단체에 이전 제안서를 발송하기도 했다. 중점 유치 대상은 한국환경공단, 한국과학기술연구원, 한국환경산업기술원, 한국산업기술진흥원, 한국국방연구원 등이다.
이번 복합혁신센터 건립 사업 역시 2024년 설계비 5억원을 확보했지만, 혁신도시 개발예정지구 미 지정으로 인해 국비 교부가 보류되며 사업 무산 위기에 처하기도 했다.
도는 충남혁신도시가 다른 혁신도시에 비해 상대적으로 소외받고 있다는 점 등을 강조했고, 정부 ‘국토균형성장’ 기조와 맞물리며 국비를 교부받게 됐다.
도는 예산군 등과 예산 확보부터 시공·운영까지 협업 체계를 구축해 사업 속도와 완성도를 높일 계획이다.
소명수 도 균형발전국장은 “복합혁신센터 설계 착수는 5년간 정체됐던 충남혁신도시 사업이 본격적으로 움직이기 시작했다는 것을 보여주는 상징”이라며 “내포신도시 정주여건 개선과 수도권 공공기관 유치를 뒷받침하게 될 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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