안동 찾는 다카이치…李대통령의 ‘한일 우호 선물세트’는?

안동 찾는 다카이치…李대통령의 ‘한일 우호 선물세트’는?
이재명 대통령이 한일정상회담을 위해 경북 안동을 찾는 일본의 다카이치 사나에 총리에게 하회탈과 달항아리 등 전통 공예품을 선물한다.
19일 대통령실에 따르면 이 대통령은 다카이치 총리에게 안동 하회탈 9점을 이어 붙인 목조각 액자를 전달할 예정이다. 선비와 양반, 각시 등 다양한 인물의 얼굴이 담긴 작품으로 화합과 조화를 상징한다.
강유정 청와대 수석대변인은 “화합을 상징하며 한일 양국의 우호 관계 발전을 기원하는 뜻을 담았다”고 설명했다.
함께 전달되는 선물로는 한지 가죽가방과 홍삼의 일종인 지삼(地蔘), 달항아리 백자 액자 등이 포함됐다. 한지 가죽은 닥나무 껍질과 면을 붙여 만든 식물성 가죽이다.
대통령실은 한지와 홍삼이 조선통신사 시절 양국 간 활발히 오갔던 대표 품목이라는 점에 의미를 부여했다.
강 수석대변인은 “오랜 시간 이어져 온 양국의 견고한 유대와 앞으로도 지속될 교류·협력에 대한 기대를 담았다”고 말했다.
선물 포장지에도 상징성을 담았다. 숙종 때의 조선통신사 행렬도가 포장 디자인에 활용됐다.
다카이치 총리의 배우자인 야마모토 다쿠 전 중의원을 위한 선물도 별도로 마련됐다. 대통령실은 아연유약과 은으로 눈꽃 문양을 표현한 ‘눈꽃 기명’ 그릇 세트를 준비했다. 일본 후쿠이현 출신인 야마모토 전 의원의 고향 설경을 형상화한 작품이라는 설명이다.
안동 시민들도 환영 선물을 준비했다. 안동포짜기마을보존회는 안동포로 만든 홑이불을, 안동하회마을 종친회는 소형 장승 조각상을 각각 전달할 예정이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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