경주시, 경주산업단지 전용 홈페이지 구축
경북 경주시는 기업의 산업단지 투자 접근성을 높이고 체계적인 정보를 제공하기 위해 ‘경주산업단지’ 전용 홈페이지 구축을 완료하고 지난 15일부터 서비스를 시작했다고 밝혔다.
그동안 산업단지 관련 정보는 경주시 홈페이지를 통해 일부 제공돼 왔으나, 기업이 필요로 하는 각종 정보를 종합적으로 확인하는 데는 한계가 있었다.
이에 시는 산업단지별 투자 정보를 한곳에서 확인할 수 있는 전용 홈페이지를 구축해 기업과 투자자의 정보 접근성과 이용 편의성을 높였다. 산업단지 소개를 비롯해 단지별 분양 정보, 기업투자 지원 정보, 민원 및 입주 관련 안내 등을 통합 제공한다.
특히 분양 데이터베이스와 지도 기반 정보를 활용해 단지별 위치, 업종별 배치, 분양 현황 등을 시각적으로 확인할 수 있도록 했다.
입주 계약 신청 절차와 각종 지원 제도, 투자 인센티브, 세제 혜택, 고용 지원 등 기업 맞춤형 정보도 포함돼 산업단지 입주를 검토하는 기업들이 필요한 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 구성했다.
홈페이지는 반응형 웹 기반으로 구축돼 PC와 모바일 등 다양한 환경에서 이용할 수 있다. 현재 네이버 등 주요 검색포털 등록 절차가 진행 중이다.
검색포털 등록이 완료되기 전까지는 경주시청 홈페이지 하단 ‘주요 누리집’과 ‘배너모음’, 분야별 정보의 ‘산업경제-기업지원’ 메뉴를 통해 접속하면 된다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “앞으로도 기업 유치 활성화와 산업단지 경쟁력 강화를 위해 관련 정보를 지속적으로 관리해 나가겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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