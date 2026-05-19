서울영화센터서 ‘오월영화’ 특별 상영…21~27일

장·단편 영화와 기록관 수집영상 상영

제46주년 5·18민주화운동을 기념 서울영화센터 오월영화 특별상영 포스터. 광주광역시 제공

제46주년 5·18민주화운동을 기념해 5·18기록관은 오는 21일부터 27일까지 서울 중구 서울영화센터에서 한국영화인협회와 함께 ‘다시, 꿈의 나라’를 주제로 오월영화를 특별 상영한다고 19일 밝혔다.