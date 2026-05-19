포항시, ‘그냥드림’ 사업 시행…2만원 상당 음식 지원
경북 포항시가 복지 사각지대 해소를 위한 새로운 먹거리 지원 사업을 본격 시행한다.
포항시는 18일부터 경제적 어려움을 겪는 시민에게 별도의 신청이나 소득·재산 심사 없이 먹거리를 지원하는 ‘그냥드림’ 사업을 시행한다고 밝혔다.
이 사업은 기존 푸드뱅크·푸드마켓 제도가 수급자와 차상위계층 중심으로 운영되면서 발생했던 복지 공백을 보완하기 위해 도입됐다.
운영 장소는 포항시 푸드마켓이며, 매주 월요일과 수요일 오후 2시부터 5시까지 운영된다. 이용자는 즉석밥과 조미김 등 3~5종으로 구성된 2만원 상당의 식품 꾸러미를 지원받을 수 있다.
시는 사업 초기인 5~6월 이용자가 집중될 가능성을 고려해 하루 이용 인원을 50명으로 제한해 운영할 계획이다.
이용 절차는 ‘선 지원 후 상담’ 방식으로 진행된다. 처음 방문한 시민은 신분증 확인 후 즉시 식품을 지원받을 수 있으며, 추가 이용을 원하면 상담을 통해 공공부조와 지역 복지자원 연계 등 맞춤형 복지서비스 안내를 받을 수 있다.
시는 무분별한 이용을 방지하고 사업 취지에 맞는 위기가구를 우선 지원하기 위해 ‘이용자 자가점검 체크리스트’를 활용한 자가진단 절차도 병행한다.
이 같은 절차를 통해 이용 과정에서 위기 징후가 확인될 경우 긴급복지와 기초생활보장 등 공적 급여 신청, 통합사례관리 등으로 연계해 복지사각지대에 놓인 위기가구를 선제적으로 발굴한다는 계획이다.
김신 포항시 복지국장은 “지역 내 기부 자원의 선순환 구조를 확립해 ‘포항형 먹거리 안전망’을 구축하고, 식생활 취약계층에 대한 복지상담과 서비스 제공으로 새로운 사회안전망의 마중물 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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