서경덕 “21세기 대군부인, 中 동북공정 빌미 제공”
최근 종영한 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’을 둘러싼 역사 왜곡 논란과 관련해 서경덕 성신여대 교수가 “중국 동북공정에 빌미를 제공했다”고 우려를 나타냈다.
서 교수는 19일 자신의 소셜미디어에 “글로벌 OTT를 통해 전 세계 시청자들이 함께 보는 역사물 콘텐츠라면 정확한 고증뿐 아니라 주변국의 역사 왜곡 상황까지 면밀히 살펴야 한다”며 “이번 논란은 그 부분을 놓친 사례”라고 지적했다.
논란은 지난 15일 방송된 ‘21세기 대군부인’ 11회에서 불거졌다. 극 중 이안대군(변우석)의 즉위식 장면에서 황제에게 쓰는 표현 대신 제후국에서 사용하는 ‘천세’라는 표현이 등장했고, 황제의 상징인 십이면류관 대신 제후를 의미하는 구류면류관이 사용되면서 역사 고증 문제가 제기됐다. 극 중 인물들이 한국 전통 방식이 아닌 중국식 다도법을 따르는 장면도 시청자들의 거센 반발을 샀다.
방송 직후 온라인에서는 “조선을 중국의 속국처럼 묘사한 것 아니냐”, “동북공정 논리를 스스로 인정하는 것 같다”는 비판이 이어졌다.
논란이 커지자 제작진은 공식 입장을 내고 “우리나라의 자주적 지위를 훼손한다는 시청자들의 지적을 무겁게 받아들이고 있다”며 “조선 시대 예법의 변화 과정을 세심하게 살피지 못해 발생한 문제”라고 사과했다.
주연 배우인 아이유 와 변우석도 직접 고개를 숙였다. 아이유는 지난 16일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 단체 관람 이벤트에서 “최근 여러 생각이 많았다. 내가 더 잘했으면 됐을 일”이라며 심경을 밝혔다.
이후 아이유와 변우석은 각각 SNS에 사과문을 올리고 “더욱 신중하고 깊이 있는 자세로 작품에 임하겠다”고 전했다.
서 교수는 “중화권 온라인 커뮤니티와 SNS에서도 이번 논란이 확산하고 있다”며 “과거 ‘조선구마사’ 논란을 교훈 삼아 비슷한 일이 반복되지 않도록 해야 한다”고 강조했다.
앞서 SBS 드라마 조선구마사 는 중국풍 소품과 음식, 역사 설정 등을 둘러싼 역사 왜곡 논란이 커지면서 결국 조기 종영한 바 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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