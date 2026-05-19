양주나리농원 봄 무료개장 성료…1만7000여명 방문
가을 천일홍 축제 준비 본격화
경기 양주나리농원이 봄 무료개장을 성황리에 마무리하며 1만7000여명의 방문객을 끌어모았다.
양주시는 대표 관광지인 나리농원이 지난 5월 9일부터 17일까지 9일간 진행한 봄 무료개장을 성공적으로 마쳤다고 19일 밝혔다. 개장 기간 동안 약 1만7000명이 방문하며 지역 대표 봄 관광명소로서 높은 인기를 확인했다.
나리농원은 2만6541㎡ 규모 부지에 유채와 청보리를 활용한 대규모 경관단지를 조성해 가족 단위 방문객과 연인들의 발길이 이어졌다.
또한 어린이집과 유치원 체험학습 장소로도 활용되며 큰 호응을 얻었다. 방문객들은 봄꽃과 푸른 들판 속에서 휴식과 여가를 즐기며 봄의 정취를 만끽했다.
특히 올해는 대형 휴게 쉼터와 대형·소형 파라솔을 추가 설치해 관람객 편의시설과 휴식공간을 대폭 확대했다. 시는 보다 쾌적한 관람환경 조성에 중점을 두고 운영해 방문객 만족도를 높였다고 설명했다.
양주시는 올해부터 지역 골목상권 활성화를 위해 입장료 일부를 양주사랑상품권으로 지급할 계획이다. 기존 ‘나리쿠폰’ 지급 방식에서 변경해 양주 전 지역에서 사용할 수 있도록 함으로써 소상공인 매출 증대와 지역경제 활성화 효과를 기대하고 있다.
시 관계자는 “나리농원을 찾는 방문객들이 지역 상권에서도 다양한 소비 활동을 이어갈 수 있도록 운영 방식을 개선했다”며 “앞으로도 관광과 지역경제가 함께 활성화될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
한편, 양주시는 오는 9월 18일부터 10월 25일까지 열리는 가을 천일홍 개장에 맞춰 다양한 경관작물 식재와 시설 정비를 추진하는 등 본격적인 가을 개장 준비에 박차를 가하고 있다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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