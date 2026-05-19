타이틀리스트, 한국 정서 녹인 ‘코리아 컬렉션’ 출시
골프볼·기어·어패럴에 동일한 컨셉 적용
타이틀리스트가 본격적인 골프 시즌을 맞아 오직 한국에서만 만나볼 수 있는 ‘2026 코리아 컬렉션(Korea Collection)’을 선보인다.
특히 이번 컬렉션의 핵심은 골프볼, 기어, 어패럴에 걸쳐 동일한 컨셉을 일관되게 적용한 통합 컬렉션이라는 점이다.
Pro V1 골프볼을 필두로 기어와 어패럴 제품군에 걸쳐 전개되며, 퍼포먼스와 디자인, 그리고 감성이 하나의 흐름으로 이어지도록 구성했다.
이를 통해 3가지 제품 카테고리가 하나의 완성된 컬렉션으로서의 의미를 더욱 선명하게 드러내고, 한정판만의 소장 가치를 한층 높인다.
코리아 컬렉션은 타이틀리스트의 정교하고 완성도 높은 퍼포먼스는 그대로 유지한 채, 대한민국 골퍼들을 위해 한국적인 정서를 디자인에 담아낸 스페셜한 한정판 에디션이다.
절제된 한국의 미(美)가 느껴지는 디자인은 단순한 장식 요소를 넘어 제품 전반에 자연스럽게 녹아 들어,열정적인 한국 골퍼들과의 연결을 한층 더 깊이 있게 확장하고자 기획된 컬렉션이다.
이번 2026 코리아 컬렉션은 한국 전통 공예의 정수인 ‘매듭’을 핵심 컨셉으로 삼았다. 하나의 실에서 시작된 매듭이 반복과 균형을 통해 완성되듯, 대한민국의 열정적인 골퍼들의 끊임없는 노력과그 과정에서의 즐거운 경험이 조화를 이루며 하나의 흐름으로 이어진다는 의미를 담고 있다.
매듭의 또 다른 의미인 연결과 지속의 가치는, 이번 컬렉션 전반을 관통하는 핵심 메시지로 이어진다.
특히 이번 컬렉션에서 메인으로 적용된 ‘국화매듭’과 ‘쪽매듭’은 이러한 의미를 상징적으로 담아낸 디테일 요소로,국화매듭은 성취와 번영을, 쪽매듭은 라운드의 즐거움과 흐름을 표현하며 한국적인 미감을 절제된 방식으로 풀어냈다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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