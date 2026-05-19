조진웅 은퇴 불렀던 그 보도…기자들은 ‘혐의없음’ 불송치
경찰이 배우 조진웅씨의 소년범 전력을 처음 보도해 소년법 위반 혐의 등으로 고발된 연예매체 기자 두 명에 대해 ‘혐의없음’ 결정을 내리고, 검찰에 송치하지 않은 것으로 전해졌다.
19일 경찰에 따르면 서울경찰청 반부패수사대는 소년법 위반 및 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 고발된 기자 2명에 대해 최근 ‘혐의없음’ 결정을 내리고 불송치했다.
앞서 이들은 지난해 12월 조씨가 고등학교 시절 중범죄로 소년보호처분을 받아 소년원에 송치됐다고 보도했다.
이후 해당 보도가 소년법 제70조를 위반했다는 취지의 고발장이 접수되면서 경찰 수사가 시작됐다.
소년법 제70조는 소년 보호사건과 관련된 기관이 재판·수사·군사상 필요한 경우를 제외하고 사건 내용을 외부 조회 등에 제공해서는 안 된다고 규정한다. 이를 어길 경우 1년 이하 징역 또는 1000만원 이하 벌금형에 처할 수 있다.
당시 기자들의 소년법 위반 혐의 고발장을 접수한 김경호 변호사는 자신의 페이스북에 “소년법 제70조는 관계기관이 소년사건에 대한 조회에 응하는 것을 엄격히 금지하는데, 온라인에 퍼진 캡처본 등을 보면 법원 내부에서 유출됐다고 의심할 만한 합리적 정황이 있다”고 지적했다.
이어 “기자나 공무원이 내부 관계자를 통해 금지된 정보를 빼냈다면 이는 취재가 아니라 법률이 보호하는 방어막을 불법적으로 뚫은 범죄행위”라고 주장했다.
조씨는 언론 보도 이후 “미성년 시절 잘못한 행동이 있었다”고 밝힌 뒤 은퇴를 선언했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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