‘올 US오픈 출전’ 애덤 스콧, 메이저대회 100회 연속 출전 기록 수립
세계랭킹 49위로 출전 기회 잡아
올해 45세인 애덤 스콧(호주)이 100회 연속 메이저 대회 출전 기록을 세웠다.
19일(한국시간) AP통신에 따르면 스콧은 오는 6월 18일 미국 뉴욕주에서 열리는 US오픈 출전권을 확보해 4대 메이저 대회에 100회 연속 출전한다.
이 부문 최장 기록 보유자는 1962년 마스터스부터 1998년 US오픈까지 146회 연속 메이저 대회에 출전한 잭 니클라우스(미국)다.
스콧은 18일 발표된 남자골프 세계랭킹에서 49위에 올라 60위 이내 선수들에게 주는 US오픈 출전권을 획득했다.
메이저 대회는 역대 대회 우승자, 세계랭킹, 지역별 예선 등 엄격한 기준과 절차로 출전 선수들을 선별한다.
스콧은 2001년 브리티시 오픈부터 시작해 단 한 번도 메이저 대회 출전을 놓친 적이 없다. PGA투어 통산 우승은 14차례다.
그 중 메이저대회 우승은 2013년 마스터스가 유일하다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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