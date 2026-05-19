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韓 활동가 탑승 가자 구호선단 이스라엘에 나포

입력:2026-05-19 09:27
수정:2026-05-19 09:36
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지난달 12일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 활동가들이 팔레스타인 가자지구행 글로벌 수무드 선단에 실을 물자를 주고받고 있다. AP뉴시스

구호물자를 싣고 팔레스타인 가자지구로 향하던 국제 선단 일부가 이스라엘군에 나포된 것으로 파악됐다. 나포 선박에는 한국인 활동가도 타고 있는 것으로 확인됐다.

19일 ‘팔레스타인 해방을 위한 항해 한국본부 KFFP’는 한국시간으로 전날 오후 8시쯤 KFFP 김동현 활동가가 탑승한 ‘키리아코스 X’호가 이스라엘군에 나포된 것으로 확인됐다고 밝혔다.

지난해 10월 한 차례 구호선박에 올랐다 이스라엘 당국에 구금됐던 ‘해초’ 활동가(김아현), 한국계 미국인 ‘승준’ 활동가가 탄 ‘리나 알 나불시’호 또한 나포 위험이 크다는 것이 단체 측 설명이다.


단체는 “공해상에서 평화 항해를 하고 있던 배를 나포하고 팔레스타인 평화를 위해 항해한 활동가들을 납치한 이스라엘을 강력 규탄한다”고 밝혔다. 이들은 이날 오전 서울 종로구 주한이스라엘대사관 앞에서 관련 기자회견을 진행할 방침이다.

앞서 로이터 등 외신은 ‘글로벌 수무드’ 선단이 지난 14일 튀르키예에서 출항해 가자지구로 향하던 중 이스라엘군에 의해 저지됐다고 보도했다. 총 54척 규모 선단 중 39척이 나포된 것으로 알려졌다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr


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