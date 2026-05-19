CJ그룹 여직원 330여명 개인정보 텔레그램 유출…사진까지 게시
CJ그룹 여성 직원 수백명의 개인정보가 텔레그램을 통해 유출됐다. 회사는 경위를 파악하고 수사기관에 신고를 준비 중이다.
18일 업계에 따르면 텔레그램 채널에 CJ그룹 여성 직원 330여명의 휴대전화 번호와 직급, 사내 전화번호, 사진 등이 게시된 것으로 확인됐다.
유출된 정보에는 회사 내부 인트라넷에서 조회 가능한 내용이 포함돼 있다. 때문에 회사 측은 외부 해킹보다 내부 유출 가능성에 무게를 두고 있다.
회사 측은 확인 결과 해당 정보가 실제 CJ그룹 전·현직 임직원의 정보와 일치하는 것으로 파악됐다고 설명했다.
해당 채널은 지난 2023년 개설됐고, 2800여명이 참여하고 있는 것으로 알려졌다.
CJ그룹 관계자는 “외부 해킹 정황이 없어 내부자의 유출 가능성이 크다고 보고 경위를 조사하고 있다”며 “관계기관 신고와 수사 의뢰를 준비 중”이라고 밝혔다.
이어 “사안을 엄중하게 인식하고 있으며 추가 피해 방지를 위해 필요한 조치를 취할 계획”이라고 말했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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