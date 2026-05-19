[속보] 정용진, 스벅 ‘탱크데이’ 사과문…“머리 숙여 사죄”
정용진 신세계그룹 회장이 5·18민주화운동을 희화화했다는 논란을 일으킨 스타벅스코리아(SCK컴퍼니) ‘탱크데이’ 마케팅에 대해 직접 사과했다.
정 회장은 19일 입장문을 통해 “스타벅스코리아가 있어서도 안 되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅을 진행했다”며 “이로 인해 5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다. 그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다”고 말했다.
이어 “이번 사안은 이 나라 민주주의를 위해 헌신해 오신 모든 분들의 고통과 희생을 가볍게 여긴, 변명의 여지가 없는 잘못”이라며 “이 일에 대한 모든 책임이 저에게 있음을 통감한다. 어떤 해명도 쉽게 받아들여지지 않을 것임을 잘 알고 있다”고 했다.
그러면서 “무엇보다 대한민국 공동체의 역사적 아픔에 대한 그룹 전체의 역사인식과 감수성이 부족했다는 사실을 무겁게 받아들인다”며 “차제에 그룹의 의사결정 시스템을 전반적으로 재점검해 이런 일이 반복되지 않도록 하겠다”고 강조했다.
정 회장은 “이번 사태 발생 경위와 승인 절차에 대한 철저한 조사를 진행하고, 그 결과를 투명하게 공개하겠다”며 “전 계열사 마케팅 콘텐츠에 대한 검수 과정을 재점검하고, 심의 절차 정비 및 내용에 관한 기준을 구체화하겠다”고 알렸다.
그는 역사와 윤리 의식을 정립하기 위해 본인을 포함한 전 임직원을 대상으로 교육을 실시하겠다고도 밝혔다.
아울러 “다시 한번 이번 일로 마음에 깊은 상처를 입은 5·18 영령과 유가족, 광주 시민, 박종철 열사 유가족, 그리고 이 나라 민주주의를 위해 희생하신 모든 분들과 국민 여러분께 다시 한번 진심으로 사죄드린다”고 고개를 숙였다.
스타벅스는 전날 ‘단테·탱크·나수데이’ 이벤트를 진행하며 ‘컬러풀 탱크 텀블러 세트’와 ‘탱크 듀오 세트’를 선보였다. 이벤트 페이지에는 ‘책상에 탁!’이라는 행사 문구도 담겼다.
이를 두고 온라인 상에서는 5·18 광주민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 조롱한 것이라는 비판이 제기됐다. 이재명 대통령을 비롯해 시민사회와 정치권에서도 비판의 목소리가 이어졌다. 정 회장은 당일 손정현 스타벅스코리아 대표를 해임했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사