[속보] 정용진, 스벅 ‘탱크데이’ 사과문…“머리 숙여 사죄”

정용진 신세계그룹 회장. 신세계 제공

전 계열사 마케팅 콘텐츠에 대한 검수 과정을 재점검하고, 심의 절차 정비 및 내용에 관한 기준을 구체화하겠다”고 알렸다.

그는 역사와 윤리 의식을 정립하기 위해 본인을 포함한 전 임직원을 대상으로 교육을 실시하겠다고도 밝혔다.