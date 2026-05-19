셰플러, 고향 텍사스서 열리는 더CJ컵 바이런 넬슨 2연패 도전

상승세 김시우 가장 강력한 대항마로 부상

21일 미국 텍사스주 매키니의 TPC 크레이그 랜치에서 개막하는 PGA투어 더CJ컵 바이런 넬슨 2연패 사냥에 나서는 스코티 셰플러. AP연합뉴스

텍사스가 고향인 조던 스피스(미국), 전 아마추어 랭킹 1위 피어슨 쿠디(미국)도 이번 대회에서 눈여겨 볼만한 선수다.