셰플러, 고향 텍사스서 열리는 더CJ컵 바이런 넬슨 2연패 도전
상승세 김시우 가장 강력한 대항마로 부상
남자골프 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)가 고향 텍사스에서 2연패 도전에 나선다.
현지시간 21일 미국 텍사스주 매키니의 TPC 크레이그 랜치(파71)에서 개막하는 미국프로골프(PGA) 투어 더CJ컵 바이런 넬슨(총상금 1030만 달러)가 출격 무대다.
한국기업인 CJ그룹이 후원하는 이 대회는 셰플러를 포함해 144명의 선수가 우승 경쟁을 펼친다.
셰플러는 작년 대회에서 2위 에릭 판루옌(남아공)을 무려 8타 차로 따돌리고 자신의 이름이 한글로 새겨진 우승 트로피를 들어 올렸다.
올해에도 지난 1월 아메리칸 익스프레스에서 우승하면서 PGA투어 통산 20승을 채워 영구시드를 획득하는 등 절정의 샷감이다.
셰플러의 타이틀 방어를 저지할 선수로는 김시우가 꼽힌다. 김시우는 이번 시즌 15개 대회에 출전해 6차례 ‘톱10’에 입상했다. 그 중 4차례가 ‘톱5’ 입상이다.
지난주 메이저 대회인 PGA 챔피언십에 출전했던 김시우는 거주지가 대회장 인근인 댈러스여서 충분한 휴식을 취하며 이번 주 대회를 준비할 수 있다.
PGA 챔피언십에서 컷 탈락한 임성재와 이번 시즌에도 부진에서 벗어나지 못하고 있는 김주형도 출전자 명단에 이름을 올렸다.
메이저대회에서 5승을 수확한 브룩스 켑카(미국)도 강력한 우승 후보 중 한 명이다. LIV 골프에서 복귀한 켑카는 올 시즌 10개 대회에 출전해 한 차례 ‘톱10’ 입상에 그칠 정도로 예전의 모습을 보여주지 못하고 있다.
텍사스가 고향인 조던 스피스(미국), 전 아마추어 랭킹 1위 피어슨 쿠디(미국)도 이번 대회에서 눈여겨 볼만한 선수다.
PGA챔피언십에서 우승한 애런 라이(영국)는 당초 일정을 변경해 불참한다. 대타로 노승열이 출전 기회를 잡았다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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