[단독] 2차 특검, ‘계엄 가담 의혹’ 김명수 전 합참의장 27일 첫 소환
내란중요임무종사 등 혐의
비상계엄 관여·‘2차 계엄’ 모의 의혹
합동참모본부 지휘부의 12·3 비상계엄 관여 의혹을 조사 중인 2차 종합특검이 김명수 전 합참의장에게 오는 27일 소환을 통보한 것으로 파악됐다. 합참 관련 의혹을 ‘1호 인지 사건’으로 규정하고 주요 관계자 조사를 이어온 특검이 의혹의 정점인 김 전 의장에 소환을 통보한 것은 처음이다.
19일 법조계에 따르면 특검은 오는 27일 김 전 의장을 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 신분으로 소환 통보했다. 특검의 1차 수사기간은 24일까지인데, 특검은 수사기간을 연장해 조사를 이어갈 것으로 보인다.
김 전 의장은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 당시 특수전사령부와 수도방위사령부에 ‘계엄 사무를 우선하라’는 취지의 단편명령을 내리는 등 내란에 관여했다는 의혹을 받는다. 단편명령이란 부대의 임무를 변경할 때 내리는 간략한 작전 명령을 말한다. 특검은 김 전 의장이 비상계엄을 지원하기 위해 이같은 명령을 내렸을 가능성이 있다고 보고 수사를 진행 중이다.
특검은 윤석열 전 대통령 등이 국회의 비상계엄 해제 요구 결의안이 통과된 뒤 ‘2차 계엄’을 모의·준비했다는 의혹과 관련해 김 전 의장 등 합참 지휘부가 이에 관여했는지 여부도 수사 중이다. 앞서 특검은 2024년 12월 4일 오전 2시쯤 합참 계엄상황실에서 계엄사령부 지휘부가 가용 병력을 검토한 정황을 파악했다. 특검은 또 전현직 합참 관계자를 조사하며 ‘국회 계엄해제 요구 결의안 통과 후 합참에 추가 병력 투입 요청이 있었다’는 취지의 진술도 확보했다. 특검은 당시 김 전 의장이 추가 병력 운용에 관한 지시를 내렸는지 확인할 방침이다.
특검은 합참 지휘부의 비상계엄 관여 의혹을 특검의 ‘1호 인지 사건’으로 규정하고 수사를 이어왔다. 특검은 김 전 의장과 함께 정진팔 전 차장, 강동길 전 군사지원본부장, 이승오 전 작전본부장, 안찬명 전 작전부장, 이재식 전 전비태세검열차장 등 지휘부 6명을 내란중요임무종사 등 혐의로 입건했다. 이후 특검은 지난달 24일 김 전 의장 등 합참 관계자 4명의 자택을 압수수색했다.
다만 비상계엄 당시 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관으로부터 ‘패싱’당한 것으로 알려진 김 전 의장이 구체적으로 비상계엄에 관여한 정황을 밝히는 것이 특검 수사의 과제로 꼽힌다. 당시 김 전 의장이 아닌 박안수 전 육군참모총장이 계엄사령관으로 임명됐으며, 김 전 장관이 국회 군 투입 등을 직접 지시했던 것으로 알려졌다.
앞서 내란 특검은 김 전 의장이 비상계엄에 관여한 증거가 충분치 않다고 보고 그를 수사 선상에서 제외했다. 김 전 의장은 당시 의사결정 과정에 배제돼 있었다는 입장을 고수해 온 것으로 전해졌다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
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