돌파구 없는 트럼프 “19일 예정된 이란 공격 보류”…지지율은 2기 최저치
트럼프 “합의 없으면 대규모 공격 준비”
도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 피트 헤그세스 국방장관과 군 수뇌부에 19일로 예정됐던 이란에 대한 공격을 보류하라고 지시했다고 주장했다. 자신이 이란에 대한 새로운 공습을 승인했지만 걸프 국가 정상들의 요청을 받고 이를 보류했다는 주장이다. 이란과 종전 협상을 이어갈 수 있는 시간은 벌었지만 양측의 입장 차는 여전히 크다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 군주와 모하메드 빈 살만 알 사우드 사우디아라비아 왕세자, 모하메드 빈 자예드 알 나흐얀 아랍에미리트(UAE) 대통령이 이란 군사 공격 보류를 요청했다며 “이들에 대한 존중의 뜻에서 헤그세스 장관과 댄 케인 합참 의장, 그리고 미군에 내일(19일) 예정된 이란 공격을 실행하지 않도록 지시했다”고 썼다.
트럼프는 “(중동 지도자들이) 심각한 협상이 현재 진행 중이며 그들의 의견으로는 합의가 이뤄질 것이고 이 합의는 미국과 중동, 중동 이외의 다른 모든 국가가 매우 수용할 만할 것이라고 했다”고 주장했다. 그러면서 “이 합의에는 무엇보다 이란의 핵무기 보유 금지가 포함될 것”이라고 덧붙였다.
트럼프는 그러면서도 헤그세스 장관 등에게 “수용 가능한 합의가 도출되지 않을 경우 즉시 전면적이며 대규모의 이란에 대한 공격을 할 준비를 하라고 추가로 지시했다”고 밝혔다.
트럼프는 이날 백악관에서 열린 의약품 가격 인하 관련 행사에서도 관련 질문에 “우리는 대규모 공격을 감행할 준비를 하고 있었지만 이를 잠시 보류했다. 영원히 보류하게 되기를 바라지만 일단은 당분간 미뤄둔 것”이라며 “이란과 매우 중요한 논의를 진행해 왔고 그 결과가 어떻게 될지 지켜볼 것”이라고 말했다. 또 중동 국가들의 보류 요청 사실과 관련해 “그들이 요청한 것은 현재 합의 도출에 매우 근접했다고 판단하기 때문”이라며 “만약 우리가 그렇게 해서 이란의 손에 핵무기가 들어가지 않게 할 수 있다면, 그리고 그들(동맹국들)이 만족한다면 미국 또한 만족할 것”이라고 밝혔다.
온라인 매체 악시오스는 트럼프가 언급한 중동 국가 정상들이 일치된 메시지를 냈다며 “협상 기회를 줘라. 만약 이란을 공격하면 우리 모두 그 대가를 치르게 될 것이라는 내용이었다”고 전했다. 그러면서 이들이 “(우리의) 석유와 에너지 시설이 폭파되는 것을 원치 않는다”고 말했다고 덧붙였다. 이란은 미국의 공습에 맞서 중동 친미 국가들을 공격해왔다.
트럼프는 이란의 어떤 목표를 타격할 계획인지는 밝히지 않았다. 다만 뉴욕타임스(NYT)는 “군 당국이 이란의 탄도 미사일 기지를 타격하는 것을 포함해 다양한 작전 방안을 마련했다”고 전했다. NYT는 미군 당국자를 인용, “이란은 미국과 한 달간의 휴전 기간을 이용해 폭격으로 파괴된 수십 개의 탄도 미사일 기지를 복구하는 한편, 이동식 미사일 발사대를 재배치했다”며 “상당한 손실을 입었음에도 (미군의) 공격 재개에 대비해 전술을 조정해 왔다”고 보도했다.
트럼프가 공습 재개는 보류했지만 전날 이란이 파키스탄을 통해 보낸 14개 조항의 종전 협상안을 불충분하다고 판단하고 있다고 악시오스는 전했다. 이란이 보낸 해당 종전안에는 핵무기 개발 추구를 중단하겠다는 ‘형식적인 내용’이 포함돼 있지만, 우라늄 농축 중단이나 고농축 우라늄 비축분 반출 등 구체적인 약속은 없었다는 설명이다.
트럼프가 점점 이란 공격 재개로 기울고 있었다는 보도도 나왔다. 월스트리트저널은 이날 “19일 국가안보 보좌관들과 회동할 예정이었던 트럼프 대통령은 공격 명령을 내리는 쪽으로 기울고 있었다”며 “최근 몇 주간 보좌관들과 외부 측근들로부터 제한적 공습을 승인하면 이란을 협상 테이블로 끌어낼 수 있다는 조언을 받았다”고 전했다.
다만 트럼프의 강경한 발언에도 이란에 대한 공습을 재개하기는 어렵다는 전망도 있다. 막대한 전쟁 비용과 물가 상승 탓에 공습을 다시 시작하기는 어려울 것이라는 관측이다. NYT와 시에나대가 지난 11~15일 전국 유권자 1507명을 대상으로 실시해 이날 발표한 여론조사에서 트럼프의 지지율은 37%였다. 해당 조사 기준으로 트럼프 2기 들어 가장 낮은 수치다. 특히 전체 응답자의 64%가 이란 전쟁을 ‘잘못된 결정’이었다고 평가했다. ‘올바른 결정’이라는 응답은 30%에 그쳤다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사