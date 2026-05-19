돌파구 없는 트럼프 “19일 예정된 이란 공격 보류”…지지율은 2기 최저치

트럼프 “합의 없으면 대규모 공격 준비”

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 백악관에서 열린 행사에서 연설하고 있다. 연합뉴스

이 합의에는 무엇보다 이란의 핵무기 보유 금지가 포함될 것”이라고 덧붙였다.

그들이 요청한 것은 현재 합의 도출에 매우 근접했다고 판단하기 때문”이라며 “만약 우리가 그렇게 해서 이란의 손에 핵무기가 들어가지 않게 할 수 있다면, 그리고 그들(동맹국들)이 만족한다면 미국 또한 만족할 것”이라고 밝혔다.