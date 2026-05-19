8세 여아 아파트단지서 SUV에 참변… 女운전자 “못봤다”

충남 보령의 한 아파트 단지 안에서 8세 여자아이가 SUV에 치여 숨지는 사고가 발생했다. SUV를 운전한 여성은 아이를 보지 못했다고 진술한 것으로 전해졌다.
19일 보령소방서 등에 따르면 A양(8)의 부모는 전날 오후 5시55분쯤 보령시 죽정동의 한 아파트단지 안에서 “아이가 차에 치였다”고 신고했다.
구급대는 현장에서 중상을 입은 A양을 확인하고 헬기로 병원에 이송했지만 끝내 숨졌다.
사고는 여성 운전자가 몰던 SUV가 주행 중 아이를 미처 보지 못하고 밟고 지나간 것으로 파악됐다.
경찰 관계자는 “음주나 무면허는 아니다”라며 “운전자를 교통사고처리특례법 위반으로 입건하고 정확한 사고 경위를 조사할 예정”이라고 말했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
8세 여아 아파트단지서 SUV에 참변… 女운전자 “못봤다”
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사