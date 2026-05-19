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8세 여아 아파트단지서 SUV에 참변… 女운전자 “못봤다”

입력:2026-05-19 05:42
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충남 보령의 한 아파트 단지 안에서 8세 여자아이가 SUV에 치여 숨지는 사고가 발생했다. SUV를 운전한 여성은 아이를 보지 못했다고 진술한 것으로 전해졌다.

국민일보DB

19일 보령소방서 등에 따르면 A양(8)의 부모는 전날 오후 5시55분쯤 보령시 죽정동의 한 아파트단지 안에서 “아이가 차에 치였다”고 신고했다.

구급대는 현장에서 중상을 입은 A양을 확인하고 헬기로 병원에 이송했지만 끝내 숨졌다.


사고는 여성 운전자가 몰던 SUV가 주행 중 아이를 미처 보지 못하고 밟고 지나간 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 “음주나 무면허는 아니다”라며 “운전자를 교통사고처리특례법 위반으로 입건하고 정확한 사고 경위를 조사할 예정”이라고 말했다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr


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