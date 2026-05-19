에볼라 변종 공포… 민주콩고·우간다 100명 넘게 사망

우간다와 콩고민주공화국 국경의 부숭가 검문소에서 18일(현지시간) 국경 보건 담당관이 분디부교에서 비접촉식 적외선 체온계를 이용해 여행객의 체온을 측정하고 있다. AFP연합

미국 국립 알레르기·감염병 연구소(NIAID)에서 제공한 사진. 디지털 방식으로 색을 입힌 주사 전자 현미경 사진이다. 만성 감염된 베로 E6 세포(주황색)에서 녹색의 실 모양 에볼라 바이러스 입자들이 25,000배 확대되어 나오는 모습을 보여준다. 로이터연합

분디부조 변종은 2007년 우간다 분디부조 지역에서 처음 유행했고 2012년 민주콩고에서도 유행했다.

2019년 7월 16일(현지시간) 콩고 베니의 에볼라 치료 센터에서 보호 장비를 착용한 의료진들이 교대 근무를 시작하고 있다. AP연합