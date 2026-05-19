이란 전쟁 장기화로 인한 인플레이션 우려 속에 18일(현지시간) 미국 뉴욕 증시 3대 주요 지수가 혼조로 마감했다.
이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 159.95포인트(0.32%) 오른 49,686.12에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 5.45포인트(0.07%) 내린 7,403.05에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 134.41포인트(0.51%) 내린 26,090.73에 각각 마감했다.
최근 증시 상승을 주도했던 반도체주들이 약세를 보였다.
데이터 저장장치 업체 시게이트는 ‘새 공장 건설에 너무 오랜 시간이 걸린다’는 최고경영자(CEO)의 발언 이후 7% 급락했다.
AI용 메모리 반도체 공급 부족 우려가 커지면서 마이크론도 6% 하락했다. 웨스턴디지털과 샌디스크 역시 각각 5% 떨어졌고 엔비디아와 브로드컴도 1%씩 하락했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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[속보] 마이크론 6% 급락… 인플레 우려에 다우지수만 반등
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