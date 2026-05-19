[속보] 트럼프 “내일로 예정된 이란 공격 하지 말라 지시”
도널드 트럼프 미국 대통령은 18일(현지시간) 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관과 댄 케인 합참의장, 미군에 “내일(19일)로 예정된 이란에 대한 공격을 하지 말라고 지시했다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 게시글에서 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 군주와 모하메드 빈 살만 알 사우드 사우디아라비아 왕세자, 모하메드 빈 자예드 알 나흐얀 아랍에미리트(UAE) 대통령으로부터 이란에 대한 군사공격 보류를 요청받았다면서 이같이 적었다.
트럼프 대통령은 “(이들 중동 동맹국 지도자들이) 심각한 협상이 현재 진행 중이며, 그들의 의견으로는 합의가 이뤄질 것이고, 이 합의는 미국과 중동 및 중동 이외의 다른 모든 국가가 매우 수용할 만할 것이라고 한다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 또한 “이 합의에는 무엇보다 이란의 핵무기 보유 금지가 포함될 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 다만, 헤그세스 국방장관과 케인 합참의장, 미군에 “수용가능한 합의가 도출되지 않을 경우 즉시 전면적이며 대규모의 이란에 대한 공격을 할 준비를 갖추라고 추가로 지시했다”고 밝혔다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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