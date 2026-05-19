901개 사업 통폐합해 7.7조 지출구조조정… 국토부 22조 최다
감액·폐지 대상 사업 50조9700억원어치
수도권 공무원 통근버스 사업도 폐지 방침
정부가 약 7조7000억원어치 재정 사업에 대해 지출구조조정을 단행한다. 당장 내년도 예산안 편성부터 수도권 거주 공무원 통근버스 사업 등 실효성이 떨어지거나 타 사업과 중복되는 재정 사업들이 폐지·감액 수순을 밟을 전망이다.
기획예산처는 ‘통합 재정사업 성과평가 결과’를 통해 평가 대상 사업 2487개 중 3개를 폐지하고 858개는 감액, 40개는 통합하기로 했다고 18일 밝혔다. 감액·폐지 대상이 된 사업의 예산 규모는 50조9700억원으로, 기획처는 이 중 15%인 약 7조7000억원을 내년도 예산안 편성 시 우선 감액할 예정이다.
폐지 평가를 받은 사업은 과학기술정보통신부 소관의 3D프린팅 산업 육성 기반 구축 사업(46억원), 해양수산부 소관의 제주해양치유센터(35억원), 국토교통부 소관의 서울도시철도 전동차 증차 한시 지원 사업(64억원) 3건이다.
감액 대상 사업에는 정부서울청사·정부과천청사 출·퇴근을 위해 수도권에 거주하는 공무원에게 제공되던 통근버스 사업이 포함됐다. 수도권은 해당 사업이 아니어도 이미 대중교통 접근성이 높아 사업 필요성이 떨어진다는 판단이 고려됐다. 기획처는 대신 정부세종청사 등 대중교통 취약지역을 중심으로 통근버스 운영을 재편할 것을 권고했다. 929억원 규모의 국가금연지원서비스 사업도 감액 대상 사업에 올랐다. 법적 근거가 미흡하고 비슷한 사업이 중복으로 운영되고 있다는 점이 이유로 언급됐다. 신규 가입이 중단됐음에도 이월 재원·환수금이 계속 쌓이고 있는 청년도약계좌도 사업 규모 조정이 필요하다고 판단해 감액 대상에 포함됐다.
부처별 지출구조조정 사업 예산 규모를 보면 국토교통부가 80개 사업, 총 21조9737억 원으로 가장 많았다. 기획처 관계자는 “도로 건설 등 애초에 규모가 큰 사회간접자본(SOC) 사업이 많은 데다, 환경영향평가나 문화재 발견 등 변수가 발생해 착공이 늦어지는 경우가 많아 실집행률이 낮은 사업이 많다”고 설명했다. 고용노동부(3조6510억원), 중소벤처기업부(3조5350억원), 과학기술정보통신부(3조4458억원) 등 순으로도 구조조정 대상 사업 예산 규모가 컸다.
각 부처는 이번 평가 결과를 반영해 이달까지 기획처에 내년도 예산요구안을 제출해야 한다. 불가피한 이유로 지출구조조정이 어려운 세부 사업에 대해서는 오는 9월 그 사유를 담은 사유서를 국민에 공개해 소명해야 한다.
기획처 관계자는 “지난해에는 각 부처가 진행하는 사업 자율평가를 통해 1조3000억원의 지출구조조정을 했다”며 “올해는 훨씬 큰 규모를 감액한다는 점에서 의미가 있다”고 말했다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
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