‘파주 시대 개막’ 경과원, 경기북부 균형발전 거점 체제 가동

경기도경제과학진흥원 제공

된 파주 본원에서 김현곤 원장 주재로 첫 간부회의를 열고 경기북부 산업 현안 대응과 기업지원 강화 방안을 점검했다.

경과원 이전은 경기도가 추진하는 ‘경기북부 대개조 프로젝트’의 핵심 과제로, 상대적으로 산업 인프라가 부족했던 경기북부 지역에 기업지원 거점을 구축했다는 점에서 의미가 크다.

또한