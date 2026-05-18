‘파주 시대 개막’ 경과원, 경기북부 균형발전 거점 체제 가동
경기도경제과학진흥원(경과원)이 18일 파주 본원에서 본격 업무를 시작하며 경기북부 균형발전과 산업혁신 지원 거점 체제를 가동했다.
이날 경과원은 동패동 일원에 조성된 파주 본원에서 김현곤 원장 주재로 첫 간부회의를 열고 경기북부 산업 현안 대응과 기업지원 강화 방안을 점검했다.
경과원 이전은 경기도가 추진하는 ‘경기북부 대개조 프로젝트’의 핵심 과제로, 상대적으로 산업 인프라가 부족했던 경기북부 지역에 기업지원 거점을 구축했다는 점에서 의미가 크다.
파주 본원에는 경영진을 비롯해 기획조정실, 인사총무팀, 재무회계팀, 감사실, 부속실과 함께 신설된 ‘북부균형성장지원TF팀’ 등 주요 부서 직원 45명이 배치돼 현장 중심 지원체계를 가동했다.
TF팀은 경기북부 특화 산업 발굴과 기업 애로 해소, 밀착 지원 기능을 맡아 지역 산업 성장의 핵심 역할을 수행하게 된다.
경과원은 앞으로 기업 접근성을 높이고 현장 대응력을 강화해 경기북부 산업혁신 생태계 조성에 속도를 낼 계획이다.
특히 기업 지원 서비스의 지역 밀착도를 높이고, 산업 발굴과 정책 지원을 연계하는 체계를 강화할 방침이다.
또한 경과원은 향후 파주시와 협력해 기업박람회 및 판로 지원 등 지역특화사업도 단계적으로 추진할 예정이다.
김현곤 경과원장은 “경기북부는 높은 성장 잠재력을 갖고 있음에도 기업 지원 인프라가 부족했던 것이 사실”이라며 “파주 현장에서 직접 기업을 지원하며 균형발전의 실행기관 역할을 충실히 수행하겠다”고 말했다.
한편, 이날 경과원은 공공기관으로서 사회적 책임을 실천하고 지역과의 상생 기반을 강화하겠다는 의지를 반영해 별도의 개소식 대신 파주운정사회복지관을 찾아 봉사활동을 진행하며 지역사회와 함께하는 출발을 선택했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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