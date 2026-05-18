동두천 국가산단 유치업종 확대…분양 활성화 기대
경기 동두천 국가산업단지의 입주 가능 업종이 대폭 확대되면서 분양 활성화에 속도가 붙을 전망이다.
동두천시는 산업통상자원부가 지난 15일 동두천 국가산업단지 관리기본계획 변경을 고시함에 따라 산업단지 분양 활성화와 기업 유치 확대가 기대된다고 18일 밝혔다.
이번 관리기본계획 변경은 산업단지 입주 가능 업종을 확대해 다양한 기업 수요에 유연하게 대응하기 위해 추진됐다.
이에 따라 기존 유치업종에 고무·플라스틱제품, 금속가공제품, 전기장비, 가구 제조업 등이 추가되면서 전체 제조업 25개 업종 가운데 17개 업종의 입주가 가능해졌다.
시는 그동안 산업단지 분양 상담 과정에서 확인된 기업 수요를 반영해 관계기관과 지속적으로 협의해 왔으며, 이번 업종 확대를 통해 기존 업종 제한으로 입주가 어려웠던 제조기업들의 산업단지 입주 가능성이 한층 높아질 것으로 보고 있다.
또 분양 대상 기업군이 넓어지면서 산업시설용지 분양에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.
시는 이번 변경 고시를 계기로 경제단체와 협회, 협동조합, 입주 희망기업 등을 대상으로 분양 홍보를 강화할 계획이다.
특히 입주 가능성이 높은 기업을 중심으로 1대1 방문 상담 등을 추진해 산업시설용지 분양률 제고에 행정력을 집중할 방침이다.
아울러 기업 부담 완화를 위한 지원책도 함께 추진된다. 시는 선납 할인과 부지매입비 지원 제도 등을 활용해 기업의 초기 투자 부담을 줄이고, 맞춤형 상담과 홍보를 통해 수도권 북부의 새로운 산업거점으로 육성한다는 계획이다.
시 관계자는 “이번 관리기본계획 변경 고시는 국가산업단지 분양 활성화를 위한 중요한 전환점”이라며 “입주 가능 업종 확대와 다양한 지원제도를 바탕으로 적극적인 기업 유치에 나서겠다”고 말했다.
한편, 동두천 국가산업단지는 수도권 성장관리권역에 위치한 산업단지로, 경기북부 제조기업의 이전·확장 수요를 수용할 산업입지로 조성되고 있으며 오는 12월 준공될 예정이다.
동두천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사