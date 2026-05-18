농번기 숨통 틔운다…양주출입국 ‘찾아가는 이동출입국’ 운영
본격적인 영농철을 맞아 양주출입국·외국인사무소가 외국인 계절근로자를 직접 찾아가 외국인 등록 절차를 지원하는 ‘찾아가는 이동출입국 서비스’를 본격 운영한다.
법무부 양주출입국·외국인사무소는 경기 양주시와 연천군, 강원 철원군 등 경기북부 지역에서 근무하는 외국인 계절근로자를 대상으로 현장 방문형 이동출입국 서비스를 확대 운영한다고 18일 밝혔다.
첫 일정은 이날 양주시농업기술센터에서 진행됐다. 이날 서비스는 올해 4월 입국한 라오스 국적의 양주시 계절근로자들을 대상으로 실시됐으며, 향후 연천군과 철원군 등 접경지역까지 확대될 예정이다.
이번 서비스는 외국인 등록 과정에서 필수 절차인 지문 취득을 지원하기 위해 마련됐다. 농번기에는 계절근로자와 농가가 출입국사무소를 직접 방문하는 데 어려움이 큰 만큼, 현장 방문을 통해 이동 부담과 인력 공백을 최소화하는 데 초점이 맞춰졌다.
특히 연천군과 철원군은 DMZ(비무장지대) 인근 민간인통제선 지역에서 근무하는 계절근로자가 많아 출입국사무소 접근성이 떨어지고 민통선 출입 절차도 복잡해 불편이 컸다.
이에 양주출입국·외국인사무소 직원들이 직접 농촌 현장을 찾아 외국인 등록 절차를 지원하면서 계절근로자들은 이동 시간을 줄이고 농가도 안정적으로 영농 활동을 이어갈 수 있게 됐다.
이날 이동출입국 서비스에 참여한 한 농장주는 “한창 바쁜 농사철에 출입국사무소를 직접 방문해야 하는 부담이 있었는데, 현장으로 직접 찾아와 등록을 지원해줘 안심하고 농사일에 집중할 수 있게 됐다”고 말했다.
유현송 양주출입국·외국인사무소장은 “이번 이동출입국 서비스가 일손 부족으로 어려움을 겪는 농가에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 현장의 목소리를 반영한 현장 중심 행정을 지속해 지역사회와 상생하겠다”고 밝혔다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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