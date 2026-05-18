5·18에 ‘탱크 데이’라니…정용진, 스타벅스 대표 경질
이재명 대통령 “저질 장사치 막장행태…상응하는 행정적·법적 책임 주어져야”
정용진 신세계그룹 회장이 5·18 광주민주화운동 기념일에 부적절한 표현을 사용한 스타벅스코리아 대표를 전격 해임한 데 이어, 이재명 대통령까지 강도 높은 비판에 나서면서 논란이 더욱 커지고 있다.
온라인 비판과 노동계 반발에 이어 대통령의 공개 질타까지 더해지며 이번 사태는 단순한 마케팅 실수를 넘어 역사 인식과 기업 윤리 문제로 번지는 양상이다.
18일 업계에 따르면 정 회장은 이날 손정현 SCK컴퍼니 대표에게 해임을 통보했다. 이번 인사는 스타벅스코리아가 텀블러 프로모션 이벤트를 진행하는 과정에서 5·18 민주화운동과 박종철 열사 사건을 연상시키는 문구를 사용해 거센 비판을 받은 데 따른 조치로 풀이된다.
정 회장은 문제가 이벤트가 5.18 광주 민주화 운동의 숭고한 정신을 기리는 기념일에 일어난 것에 대해 격노하고, 그룹이 할 수 있는 가장 강력한 징계를 주문했다고 회사는 전했다.
논란이 된 행사는 지난 15일부터 26일까지 예정된 온라인 텀블러 프로모션이었다. 스타벅스코리아는 18일 행사 문구로 ‘탱크 데이’, ‘책상에 탁’ 등의 표현을 사용했고, 이를 두고 온라인 커뮤니티와 소셜미디어에서는 5·18 광주민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 희화화하거나 비하한 것 아니냐는 지적이 쏟아졌다.
비판이 거세지자 스타벅스코리아는 해당 행사를 즉시 중단했다. 이후 애플리케이션과 홈페이지를 통해 사과문을 게시한 데 이어, 손정현 대표 명의의 공식 사과문을 별도로 배포하며 재차 고개를 숙였다.
손 대표는 사과문에서 5·18 민주화운동과 관련한 잘못된 표현이 담긴 마케팅으로 상처를 입은 이들에게 사죄의 뜻을 밝혔다. 또 문제를 인지한 직후 행사를 중단했으며, 사건 발생 원인을 철저히 조사해 책임 소재를 분명히 하고 필요한 조치를 하겠다고 설명했다.
스타벅스코리아는 재발 방지를 위한 내부 프로세스 개선 방안도 함께 내놨다. 전 임직원을 대상으로 역사 인식과 윤리 기준 관련 교육을 강화하고, 마케팅을 포함한 각종 행사 준비 과정에서 사전 검수 절차를 대폭 보완하겠다는 방침이다.
결국 정 회장은 사안의 심각성을 보고받은 뒤 강한 불쾌감을 나타냈고, 손 대표 해임을 직접 결정한 것으로 전해졌다. 아울러 이번 논란에 관여한 관련자들에 대해서도 책임을 물어 해임키로 했다. 또 관련 임직원 모두 징계 절차에 들어갔다.
논란은 노동계와 정치권으로도 번졌다. 마트산업노동조합은 논평을 내고 신세계그룹의 공식 사과와 책임 있는 조치를 촉구했고, 업계 안팎에서도 역사적 기념일에 대한 감수성이 부족했다는 비판이 이어졌다.
이재명 대통령도 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 스타벅스코리아를 정면으로 비판했다. 이 대통령은 “대한민국 공동체와 기본적 인권, 민주의 가치를 부정하는 저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다”고 밝혔다.
이어 “역사적인 광주 5·18 민주화운동 기념일에 희생자들과 시민들의 피어린 투쟁을 모독하는 ‘5·18 탱크 데이’ 이벤트라니…”라고 지적했다.
또 “그날 억울하게 죽어간 생명이 대체 몇이고, 그로 인한 정의와 역사의 훼손이 얼마나 엄혹한데 무슨 억하심정으로 이런 짓을 저질렀을까”라고 반문하며, “마땅히 그에 상응하는 도덕적, 행정적, 법적, 정치적 책임이 주어져야 할 것”이라고 밝혔다. 또 5·18 유가족과 피해자들에 대한 사과 여부도 따져 물었다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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