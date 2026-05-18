한국은행 “삼성 파업 땐 성장률 0.5% 포인트 하락” 경고
삼성전자 노동조합의 총파업이 현실화하면 올해 한국 경제성장률이 최대 0.5%포인트 낮아질 수 있다는 한국은행 분석이 나왔다.
한은 고위 관계자는 18일 국민일보와의 통화에서 “최악의 경우 성장률이 0.5%포인트 낮아질 수 있다는 수치는 맞다”며 “반도체는 지금 중동전쟁만큼이나 중요한 이슈인 만큼, 전망 차원에서 파업이 경제에 미칠 영향을 한번 추정해본 것”이라고 말했다.
한은에 따르면 지난 14일 열린 이른바 ‘F4 회의(시장상황점검회의)’에서 삼성전자 파업이 국내 경제에 미칠 영향을 따져본 분석 내용이 공유됐다. 회의에는 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 신현송 한은 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장 등이 참석했다.
한은은 삼성전자 노조가 예고한 대로 오는 21일부터 다음 달 7일까지 18일간 총파업에 들어가는 상황을 전제로 파급효과를 추산했다. 파업으로 생산이 줄고, 종료 이후 설비가 다시 안정화되는 데도 일정 기간이 걸린다고 봤다. 이 경우 약 15조원 규모의 부가가치 손실이 발생해 올해 성장률을 최대 0.5%포인트 끌어내릴 수 있다는 계산이다.
한은 고위 관계자는 “노조 쪽에서 18일간 파업을 하겠다고 예고한 게 있고 만약 그렇게 되면 설비 안정화에도 일부 기간이 들어간다”며 “그런 전제 아래 생산이 감소하면 중간 투입분은 제외해야 하지 않느냐. 그렇게 계산하면 한 15조원 정도의 부가가치 손실이 발생한다고 본 것”이라고 설명했다.
반도체 생산 차질 규모는 약 30조원으로 추산된 것으로 파악됐다. 삼성전자 메모리 반도체 생산라인의 가동 차질이 장기화하고, 파업 종료 뒤 정상화까지 시간이 더 걸리는 최악의 시나리오를 가정한 결과다. 한은이 현재 올해 성장률 전망치를 2.0%로 제시한 점을 고려하면 파업 충격이 현실화할 경우 성장률이 1%대로 낮아질 가능성도 배제할 수 없다는 의미다.
다만 한은은 이번 분석이 청와대의 별도 요청에 따라 작성된 보고서는 아니라고 밝혔다. 한은 고위 관계자는 “청와대에서 의뢰가 온 것은 아니다”며 “그날 F4에서 저희가 논의를 한 것”이라고 말했다. 이어 “그 전 주부터 파업 논의가 이어졌고, 경제에 어느 정도 영향을 줄 수 있는지 한번 얘기해보자는 차원에서 F4 회의에서 다룬 것”이라고 덧붙였다.
삼성전자 파업이 단일 기업의 노사 갈등을 넘어 거시경제 변수로 거론되는 것은 반도체가 한국 경제에서 차지하는 비중이 그만큼 커졌기 때문이다. 최근 한국 경제는 반도체 수출 회복에 힘입어 성장률 반등 기대가 커진 상황이다. 그러나 삼성전자 생산 차질이 현실화하면 수출과 제조업 생산이 흔들리고, 올해 경기 회복세에도 부담이 될 수 있다.
삼성전자 노사는 중앙노동위원회 중재 아래 협상을 이어가고 있다. 노조는 오는 21일부터 6월 7일까지 18일간 총파업을 예고한 상태다. 정부도 노사 협상 추이를 주시하며 파업이 경제 전반으로 번질 가능성에 촉각을 곤두세우고 있다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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