국힘 양향자 “삼성전자 노사 타협 촉구” 무기한 단식 돌입
삼성전자 임원 출신인 양향자 국민의힘 경기지사 후보가 삼성전사 노사의 타협을 촉구하며 무기한 단식 농성에 돌입했다.
양 후보 측은 경기도 평택 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 ‘노사 대타협 촉구 무기한 1인 시위 및 단식 농성’에 돌입한다고 18일 밝혔다.
양 후보는 “반도체가 멈추면 대한민국이 멈춘다. 국가 핵심 산업인 반도체의 위기 앞에 깊은 두려움을 느낀다”며 “누구라도 모든 것을 걸고 파국을 막아야 하기에 1인 시위와 단식 농성을 시작한다”고 했다. 이어 “이 작은 몸부림이 노사 양측 대화와 문제 해결의 실마리가 되길 간절히 바란다”고 덧붙였다.
중앙노동위원회에서 정부 중재로 열린 삼성전자 노사의 2차 사후조정 협상은 이날 결론을 내리지 못하고 19일까지 연장된 상태다. 노조는 예고대로 21일 총파업을 강행하겠다는 입장을 고수하고 있다.
삼성전자 상무 출신인 양 후보는 노사 양측의 타협을 촉구해왔다. 단식 돌입 직전엔 이명방 전 대통령을 예방해 삼성전자 총파업 문제에 관한 대화를 나눴다. 양 후보는 비공개 면담 후 기자들과 만나 “이 전 대통령은 삼성전자 파업에 대해 큰 걱정을 하고 계셨고, 노사가 원만히 타협해 파업을 막아야 한다는 말씀을 하셨다”고 밝혔다. 또 “1분 1초가 긴급한 상황이라 해외 글로벌 공급망에 불안감과 위기를 줘서는 안 된다고 했다”고 전했다.
이형민 기자 gilels@kmib.co.kr
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