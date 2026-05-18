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[속보] 삼성전자 2차 사후조정 첫 날 종료…내일 재개

입력:2026-05-18 18:39
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지난 17일 서울 삼성전자 서초사옥의 모습. 연합뉴스

삼성전자 2차 사후조정 첫 날 종료…내일 재개

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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