HJ중공업, 영업이익 347% 급증… 친환경 선박 효과 본격화
조선부문 매출 전년 대비 70% 급증
친환경 컨테이너선 실적 반영 본격화
고수익 선별 수주·원가관리 효과 이어져
HJ중공업이 올해 1분기 영업이익을 지난해 같은 기간보다 347% 끌어올리며 큰 폭의 실적 개선을 이뤘다. 친환경 고부가가치 선박 건조 물량이 본격적으로 매출에 반영되면서 조선 부문 회복세가 실적 반등을 이끌었다.
HJ중공업은 지난 15일 공시를 통해 연결 기준 1분기 매출 5414억원, 영업이익 246억원, 당기순이익 255억원을 기록했다고 18일 밝혔다. 매출은 지난해 같은 기간보다 32% 증가했고, 영업이익은 55억원에서 246억원으로 늘어 347% 증가했다. 당기순이익도 56억원에서 255억원으로 355% 늘었다.
실적 개선의 중심에는 조선 부문이 있었다. 조선 부문 매출은 지난해 같은 기간 1581억원에서 올해 2686억원으로 70% 급증했다. 친환경 컨테이너선 등 고부가가치 선박 건조 물량이 본격적으로 실적에 반영된 영향으로 풀이된다.
반면 건설 부문 매출은 같은 기간 2479억원에서 2693억원으로 8.6% 증가하는 데 그쳤다. 전체 매출에서 차지하는 조선 부문 비중도 2022년 18% 수준까지 떨어졌지만, 지난해부터 회복세를 보이며 다시 절반 수준까지 올라온 상태다.
수익성 개선도 이어졌다. 조선 부문은 친환경 선박 개발과 고수익 선종 중심의 선별 수주 전략, 원가관리 고도화가 흑자를 견인했다. 건설 부문 역시 공사 원가 부담 속에서도 원가율 관리에 집중하며 흑자 기조를 유지했다.
HJ중공업은 올해 수익성 중심의 ‘질적 성장’ 기조를 이어간다는 방침이다. 지난해 말 수주한 해군 신형 고속정과 해경 화학방제함, 미 해군 조선·유지보수정비(MRO) 사업에 이어 올해 초 1만100TEU급 컨테이너선 4척까지 확보하면서 안정적인 수주 기반도 마련했다.
HJ중공업 관계자는 “친환경·고부가가치 선박 중심의 매출 비중 확대가 실적 개선으로 이어지고 있다”며 “양대 사업 부문에서 3년 치 이상의 수주잔량을 확보한 만큼 안정적인 성장세를 이어가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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