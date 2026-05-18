모발 분야 세계적 석학들 28일 서울 모인다
세계모발학회 2026, 28~31일 코엑스에서 개최
한국서 모발 학계 올림픽…2014년 이후 12년 만
모발 분야 세계적인 석학들이 서울 중심부에 모여 모발 과학의 현재와 미래를 조망하는 대규모 학술의 장을 펼친다.
대한모발학회(KHRS)는 오는 28~31일 서울 강남구 코엑스에서 ‘세계모발학회(World Congress for Hair Research, WCHR) 2026’이 개최된다고 18일 밝혔다.
세계모발학회는 모발 질환과 모낭 생물학 분야 최고 권위 국제 학술대회로 국제모발연구학회연맹(IFHRS)이 격년으로 주관한다. 올해 14회째를 맞는 세계모발학회는 분당서울대병원 피부과 허창훈 교수, 서울대병원 권오상 교수, 부산대병원 김문범 교수 등 3명이 공동 대회장을 맡고 대한모발학회가 주최한다.
대한모발학회는 이 연맹의 창립 멤버이자 핵심 협력 학회로써, 해외와 활발한 네트워크를 구축하며 국제 모발 연구에 지속적으로 기여해 왔다. 이러한 학문적 노력과 국제적 신뢰를 바탕으로 마침내 서울 유치를 이뤄냈다. 특히 한국 개최는 2014년 제주 개최 이후 12년 만으로, 아시아 모발 연구의 위상이 국제적으로 한 단계 도약했음을 보여준다.
이번 서울대회는 역대 최대 규모 참가가 예상된다. 5월 현재 1400여명이 등록을 완료했으며 국제 참가자는 약 1000명(72%), 국내 참가자는 400여명(28%)으로 확인됐다.
현재까지 800편 이상의 연구 초록이 접수됐으며 임상과 기초 연구가 균형있게 분포하고 있다. 특히 원형 탈모 및 면역 기전 연구의 비중이 높으며 재생 의학, 주입 치료, 빅데이터 기반 연구도 증가하는 추세다. 모발 연구가 면역학, 정밀 의학, 데이터 기반 연구로 확장되고 있음을 시사한다.
주요 주제로 △원형 탈모:발병 기전 및 최신 치료 △안드로겐성 탈모:성별 맞춤 접근, 최신 치료법, 모발 수술 치료 △줄기세포 재생 의학:줄기세포 및 니치, 오가노이드 △첨단 기술:공간 오믹스, 인공지능(AI) 영상 진단, 에너지 기반 장비 △기타:아시아 탈모 치료 동향 및 모발 대사와 전신 질환 등이 다뤄진다.
모발 연구 분야를 대표하는 세계 석학들이 총출동했다는 점에서도 의미가 크다. 이들은 다양한 주제 강연을 통해 모발 분야 최신 연구 성과와 미래 방향을 제시한다. 대회 첫날 기조 강연은 한국의 오지원 교수(연세대)가 사후 체세포 변이를 활용한 피부 섬유아세포 계통 추적 연구를 발표한다. 이어 29일 기조 강연에서는 안젤라 크리스티아노 미국 컬럼비아대 교수가 ‘원형 탈모:JAK 억제제로의 여정’을 주제로 원형 탈모의 면역 기전 규명부터 JAK 억제제 개발에 이르기까지의 연구 여정을 조명한다.
이후 자세한 일정과 진행 사항은 세계모발학회 공식 홈페이지(www.hair2026.org)를 통해 확인 가능하다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
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