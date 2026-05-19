증시 활황이 농촌·교육을 살찌운다?… ‘목적세’ 대체 뭐길래 [스토리텔링경제]

코스피 거래가 활발하면 농촌에 새로운 시설이 뚝딱 세워질 수 있다는 말은 과언이 아니다. 코스피에서 주식을 사고 팔 때 붙는 0.15% 세율의 농어촌특별세(농특세)가 있기 때문이다. 거래액이 1000만원이면 1만5000원을 걷는 이 구조는 이른바 ‘불장’일수록 호황을 누린다. 삼성전자나 SK하이닉스 등 반도체주가 거래액을 대폭 끌어올린 올해는 전년보다 많은 세수가 걷힐 가능성이 높다. 모인 세수는 농어촌특별회계로 편입돼 농촌 시설 개선 등 다양한 용도로 쓰이게 된다.
주식 시장 활황으로 늘어나는 독특한 세수는 또 있다. 금융·보험업에 부과되는 교육세가 주인공이다. 금융사 실적 고공행진이 예상되는 만큼 교육세수도 많이 걷힐 전망이다. 올해는 높아진 세율 영향도 반영된다. 지난해 세법개정으로 교육세율이 0.5%에서 1.0%로 상향됐다. 주식시장 활황이 특이하게도 농촌과 교육 현장에서 쓸 곳간을 채우는 요소가 되고 있는 셈이다.
단편적으로 본다면 필요한 부분에 쓰이는 유익한 세수다. 하지만 세부적으로 들여다보면 상식적이지 않은 세금 구조의 편린이 읽힌다. 대표적인 것이 교육세다. 교육세 일부는 초·중·고교 교육 예산인 지방교육재정교부금(교육교부금)에 포함된는 구조로 설계됐다. 정부가 소득세 등 내국세의 20.79%를 의무적으로 교육교부금에 편성하는 것과 별개인 추가 재원이 투입된다. 학생 수가 줄고 있는 교육 현장은 이미 돈이 넘쳐난다는 점에서 논란이 적지 않다. 19일 지방교육재정알리미에 따르면 최신 데이터인 2024년 기준 다 못 쓴 불용 예산이 1조8000억원이나 된다. 매년 조 단위로 남는 교육교부금에 굳이 교육세까지 더해 줄 필요가 있냐는 지적이 나올 만하다.
‘목적세 3총사’ 왜 만들었나교육세와 농특세는 특정한 목적에 쓰기 위해 만든 ‘목적세’다. 정부는 여기에 흔히 유류세로 불리는 교통·에너지·환경세를 포함해 모두 3개의 목적세를 운영 중이다. 범용 목적의 예산에 쓰이는 소득·법인세 등 내국세와는 다른 성격을 지닌다.
필요성이 있어서 만든 이들 목적세의 역사는 짧지 않다. 도입한 지 가장 오래된 교육세는 1958년에 도입해 61년에 폐지했다가 82년에 재도입했다. 교육세 부활은 교육 현장 상황을 감안한 조치다. 당시만 해도 내국세의 11.8%인 교육교부금만으로는 부족하다는 인식이 컸다. 때문에 쓰임새도 교육의 질 향상과 학교시설 및 교원 처우 개선 등 분야로 한정했다.
유류세는 94년에 교통세로 출발했다. 휘발유와 경유에 ℓ당 각각 475원, 340원을 부과하되 대통령령에 따라 탄력세율을 운영할 수 있도록 규정했다. 세수는 교통시설 확충이나 대중교통 육성에 쓰겠다는 목적이었다. 한시적으로 운영하던 유류세는 2004년부터 현재와 같은 교통·에너지·환경세로 이름을 바꿨다. 에너지나 기후변화 등 환경 문제에도 세수를 쓸 수 있게끔 조정한 것이다.
농특세도 유류세와 같은 해 도입됐다. 우루과이라운드 협상 타결로 쌀을 제외한 농축수산물 시장 개방으로 국내 농어업이 위축될 수 있다는 우려에 ‘여윳돈’을 만들겠다는 목적이 담겼다.
현실과 괴리된 목적세이들 목적세들은 제정한 지 최소 30년 이상 지났다는 공통점이 있다. 이 기간 동안 당시에 절박했던 목적은 상당 부분 달성했지만 세금은 그대로 남았다.
그러다보니 애초 목적과 괴리되고 있다는 지적이 나온다. 교육세수는 유아·고등평생교육 지원액을 제외하면 모두 교육교부금으로 편입된다. 교육교부금의 경우 중복 산입 논란이 끊이지 않았다. 이에 정부는 논란의 근원인 교육교부금을 수술대에 올렸지만, 미완으로 끝나며 논란은 현재 진행형으로 남았다.
유류세도 당초 목적과는 괴리된 부분이 엿보인다. 유류세수는 교통시설특별회계에 68%가 배정되고 환경개선특별회계에 23%, 균형발전특별회계 2%, 기후대응기금에 7%가 배분된다. 에너지에 배분되는 세수는 2014년 이후 없다. 이번 중동전쟁처럼 유류세율을 인하하면 환경에 기여한다는 명분과 배치되는 문제도 생긴다. 유류세 인하로 이산화탄소를 배출하는 차량을 더 운행할 수 있게 돕는데, 기후변화 등에 쓸 세수는 줄어드는 구조이기 때문이다.
농특세의 목적성인 농산업을 키워야 한다는 대의는 여전히 유효하지만 의문이 남는다. 한국산 농식품 수출액은 2015년 이후 지난해까지 10년 연속 증가세다. 그만큼 경쟁력이 있다는 얘기다. 농특세를 만든 배경인 농어업인 피해도 흐릿해졌다. 농림축산식품부가 지난해 자유무역으로 피해를 봤다고 판단해 피해보전직불금을 지급하기로 한 품목은 ‘녹두’ 한 품목뿐이다.
어떻게 바꾸나 '딜레마'목적세를 내국세로 바꾸자는 의견이 제기된다. 국회 예산정책처는 지난해 12월 보고서에서 ““세수 확충이 중요하지만 증세에는 한계가 있다”며 “당초 목적을 달성했음에도 연장되거나 경제·사회 환경 변화로 지출 우선순위가 낮아진 목적세를 일반 재원화해 사회복지 지출 확대에 활용하는 방안을 검토해야 한다”고 밝혔다.
반론이 만만찮다. 목적세가 특별회계 존속의 근거인만큼 내국세로 바꾸면 관련 예산이 소외될 수 있다는 지적이다. 기획예산처에 따르면 3개 목적세를 토대로 교통시설특별회계, 고등·평생교육지원특별회계, 농어촌구조개선특별회계, 환경개선특별회계, 유아교육지원특별회계 등이 유지되고 있다. 정부 고위 관계자는 “목적세를 내국세로 전환하면 특별회계도 없애야 하는데, 예산 편성 때 우선순위에서 밀려 특별회계로 필요한 사업을 못 할 수도 있다”고 우려했다.
다만 유류세수 수입 없이도 부담금 등으로 운영 가능한 에너지및자원사업특별회계가 있다는 점에서 목적세를 꼭 유지해야 하는 지에는 여전히 논쟁점이 남는다. 최소한 교통세를 교통·환경·에너지 세제로 바꿔 목적을 다변화한 것처럼 ‘명분’ 정도는 재정립해야 하는 거 아니냐는 지적도 있다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
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