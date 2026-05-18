부산시, 기업 승계 공백 막는다… M&A 자금 200억원 지원
후계자 부재 기업 4만곳 넘어
기업당 최대 100억원 금융 지원
기보·BNK 등 민관 협력체계 구축
부산시가 후계자 부재와 고령화로 어려움을 겪는 지역 중소기업의 기업 승계를 지원하기 위해 인수합병(M&A) 금융지원에 나선다. 단순 정책자금 지원을 넘어 지역 제조업 기반과 기술 기업의 연속성을 유지하기 위한 대응이라는 점에서 주목된다.
부산시는 18일 부산지방중소벤처기업청, 부산상공회의소, 기술보증기금, BNK부산은행과 ‘부산 중소기업의 지속 경영을 위한 M&A 활성화 지원’ 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 참여 기관들은 총 200억원 규모의 정책자금을 조성해 지역 중소기업의 인수합병과 경영 안정 자금을 지원한다. 부산시는 2.0% 이차보전을 지원하고, 기술보증기금은 신용보증을 맡는다. BNK부산은행은 특별 출연과 우대금리를 제공한다.
기업당 대출 한도는 최대 100억원이다. 상환 조건은 3년 만기로 2년 거치 후 1년 분할 상환 또는 3년 거치 일시 상환 방식 가운데 선택할 수 있다. 부산시는 지난해 1.5%였던 이차보전율을 올해 2.0%로 확대해 기업 금융 부담을 낮췄다고 설명했다.
이번 사업은 최근 중소기업 고령화와 후계자 부재 문제가 심화하는 상황에서 추진됐다. 중소벤처기업부에 따르면 제조 중소기업 대표 가운데 60세 이상 비중은 최근 10여 년 사이 전체 인구 증가 속도보다 훨씬 빠르게 늘어난 것으로 나타났다. 실제 최근 5년간 제조 중소기업 수는 60대 이상 대표 기업만 증가세를 보였다.
후계자 부재 문제도 심각하다. 자본시장연구원 분석에 따르면 부산지역 후계자 부재 중소기업은 약 4만449개로 추정된다. 이 가운데 기업 매각(M&A)을 고려하는 수요만 약 8535개에 달하는 것으로 분석됐다.
부산시는 이번 사업을 통해 단순 금융 지원을 넘어 ‘기업 발굴-보증-자금 지원-성장’으로 이어지는 선순환 지원 체계를 구축한다는 계획이다. 기술력과 성장 가능성을 갖춘 기업을 중심으로 지역 산업 생태계 경쟁력을 유지하겠다는 구상이다.
김봉철 부산시 디지털경제실장은 “지역 중소벤처기업의 인수합병 활성화를 통해 기업 승계 공백 해소와 경영 안정 기반 강화에 힘쓰겠다”며 “민관 협력 체계를 바탕으로 유망 기업을 적극 발굴·육성해 부산경제의 지속 가능한 성장 기반을 마련하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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