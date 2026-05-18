서울시 “GTX-A 삼성역 시공·감리 책임자 서울시장 아냐”
서울시가 GTX-A 삼성역 철근 누락과 관련해 ‘서울시장이 시공·감리의 책임자’라고 보도한 일부 언론의 의혹 제기에 대해 사실이 아니라고 18일 밝혔다.
서울시는 이날 해명자료를 내고 “해당 공사의 수요기관은 서울시 도시기반시설본부로 명시돼 있다”며 “수요기관의 장은 도시기반시설본부장으로 시공·감리 책임자가 문건 상 서울시장이라는 보도는 사실이 아니”라고 설명했다.
앞서 한 언론사는 오세훈 서울시장 국민의힘 후보가 ‘영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사’의 책임자라는 문건을 확인했다고 보도했다. 해당 공사 현장은 GTX-A 삼성역 구간 철근 누락이 발생한 곳이다. 오 후보는 GTX-A 삼성역 구간 철근 누락 책임을 시공사인 현대건설에 있다고 주장해 왔다.
서울시는 영동대로 복합개발 사업은 서울시 도시기반시설본부장이 발주했다고 강조했다. 또 실시설계와 시공은 현대건설이, 감리는 발주청의 감독 권한 대행 업무를 수행하는 주식회사 삼안이 맡고 있다고 덧붙였다. 시공·감리에 대한 최종 책임이 서울시장에게 있지 않다는 것이다.
서울시는 “입찰 문건에 기재된 ‘수요기관’ 표현만을 근거로 마치 서울시장이 직접 시공·감리 책임자인 것처럼 (왜곡) 보도했다”며 “해당 언론사에 유감을 표한다”고 밝혔다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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