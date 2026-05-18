민주당 이정식·진보당 노정현, 연제구청장 후보 단일화 합의
18~19일 연제구민 대상 여론조사
20일 기자회견 열고 단일후보 발표
“내란 세력 종식 위해 힘 모으기로”
이정식 더불어민주당 후보와 노정현 진보당 후보가 연제구청장 선거 후보 단일화에 합의했다.
양 후보는 18일 공동 입장문을 내고 “내란 세력 종식이라는 시대적 과제를 완수하기 위해 후보 단일화를 추진하기로 했다”고 밝혔다.
이에 따라 더불어민주당과 진보당은 18~19일 이틀간 연제구민을 대상으로 단일화 여론조사를 시행한다. 조사 결과는 오는 20일 오전 11시30분 기자회견을 통해 발표될 예정이다.
양 당은 단일 후보가 결정되면 연제구 발전과 정치세력 교체를 목표로 공동 선거운동과 연대 활동에 나설 계획이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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