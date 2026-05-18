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민주당 이정식·진보당 노정현, 연제구청장 후보 단일화 합의

입력:2026-05-18 17:38
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18~19일 연제구민 대상 여론조사
20일 기자회견 열고 단일후보 발표
“내란 세력 종식 위해 힘 모으기로”

조승래 더불어민주당 사무총장과 신창현 진보당 사무총장이 지난 15일 서울 여의도 국회에서 열린 6·3 지방선거 부산 연제구 선거연대 및 후보 단일화 관련 발표에서 합의문을 들고 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

이정식 더불어민주당 후보와 노정현 진보당 후보가 연제구청장 선거 후보 단일화에 합의했다.

양 후보는 18일 공동 입장문을 내고 “내란 세력 종식이라는 시대적 과제를 완수하기 위해 후보 단일화를 추진하기로 했다”고 밝혔다.

이에 따라 더불어민주당과 진보당은 18~19일 이틀간 연제구민을 대상으로 단일화 여론조사를 시행한다. 조사 결과는 오는 20일 오전 11시30분 기자회견을 통해 발표될 예정이다.


양 당은 단일 후보가 결정되면 연제구 발전과 정치세력 교체를 목표로 공동 선거운동과 연대 활동에 나설 계획이다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
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