“이준석 드는 액은 매불쇼로 막아내고…” 5‧18 전야제 논란

광주 동구 5·18민주광장 분수대 특설무대에서 17일 열린 46주년 5·18 전야제의 한 장면. 이준석 개혁신당 대표 페이스북 캡처

에서 비판의 대상이 된 인물 중 한 명인

이준석 개혁신당 대표는 “주술적 공격”이라며 주최 측에 해명을 요구하겠다고 말했다.

이준석 개혁신당 대표가 과거 강기정 광주시장으로부터 받은 감사패. 이 대표 페이스북 캡처

장동혁 국민의힘 대표, 조희대 대법원장, 오세훈 서울시장 후보 등이 언급됐다.

노래에는

“이재명 대통령 1년 만에 나라가 살아났다” “조중동으로 드는 액은 뉴스공장이 막아내고” “윤어게인 국민의짐 오세훈이 한강버스로 호르무즈 보내버리고” 등의 가사가 포함됐다.

무대 위 공연자는

“6월 3일 승리하고 내년에 덩실 춤추자”고 인사한 다음 무대를 내려갔다.