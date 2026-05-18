“이준석 드는 액은 매불쇼로 막아내고…” 5‧18 전야제 논란
5·18 광주 민주화운동 46주년을 기린 전야제가 논란이 되고 있다. 여권 인사엔 우호적이고 야권 인사에는 비난을 가하는, 정치적인 색깔이 진하게 드러나는 무대가 있었기 때문이다. 공연에서 비판의 대상이 된 인물 중 한 명인 이준석 개혁신당 대표는 “주술적 공격”이라며 주최 측에 해명을 요구하겠다고 말했다.
이 대표는 18일 페이스북을 통해 전날 광주 동구 5·18민주광장 분수대 특설무대에서 열린 46주년 5·18 전야제 중계 영상 발췌본을 공유하면서 “설마 이게 공식적인 5·18 전야제 행사인가? 정치행사 그 자체인 것 같다”고 밝혔다.
영상에는 축하 무대에 오른 공연자들이 민요 뱃노래를 부르는 장면이 담겼다. 공연자는 임의로 노랫말을 바꿔 “이준석이로 드는 액(厄)은 매불쇼로 막아내고”라고 노래했다.
이 대표는 “주최 측에서 이런 기획을 용인했다면 참 어이없는 상황”이라며 “5·18에 대해 단 한번도 왜곡된 인식을 가진 적도 없고 문제될 일도 없었단 사람에게 주술적인 공격을 하는 것이 가당키나 한가”라고 반문했다. 이 대표는 주최 측에 해명을 공식 요구하겠다고도 덧붙였다.
그러면서 과거 강기정 광주시장으로부터 받은 감사패 사진도 공개했다. “국화 995송이를 바치며 오월 영령을 위로해 주신 이준석 의원님 감사합니다”라는 문구가 담긴 감사패였다.
한편 공연에서는 이 대표 외에도 장동혁 국민의힘 대표, 조희대 대법원장, 오세훈 서울시장 후보 등이 언급됐다.
노래에는 “이재명 대통령 1년 만에 나라가 살아났다” “조중동으로 드는 액은 뉴스공장이 막아내고” “윤어게인 국민의짐 오세훈이 한강버스로 호르무즈 보내버리고” 등의 가사가 포함됐다.
무대 위 공연자는 “6월 3일 승리하고 내년에 덩실 춤추자”고 인사한 다음 무대를 내려갔다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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