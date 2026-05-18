있어도 못 쓰는 생리휴가… ‘이름’ 바꾸자 이용 늘었다[이세계도쿄]

‘웰니스 휴가’ ‘에프 휴’ ‘M휴가’… 개명부터

월경→건강관리 초점 확장… 이용 부담 낮추기

난임치료·건강검진까지… 전 직원 휴가로 확대

제도는 1947년부터 있었지만 이용률은 0.9%

개편 후에도 중요한 건 ‘쓸 수 있는 분위기’

기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

“직접적 표현을 피함으로써 휴가를 쓰기 어려운 분위기를 줄이려는 목적”이라고 전했다.

이름 바꿨더니 연 2~5명→42명… 살아난 생리휴가



전체 직원 2100명 중 여성이 1000명 정도인 가고시마은행에서 명칭 변경 전 생리휴가 이용자는 연간 2~5명 수준이었다.

명칭을 바꾼 2023년도에는 곧바로 24명으로 늘었고 2024년도에는 33명, 올해 3월 말로 종료된 2025년도에는 42명이 웰니스 휴가를 이용했다.

여성 직원이 직장에서 생리통으로 아픈 배를 참으며 일하는 모습. 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

건강 문제를 안고 있는 직원도 늘고 있다”고 배경을 설명했다.

정확한 수치는 공개되지 않았지만 성별을 묻지 않는 제도로 바꾸면서 남성 이용자도 해마다 늘고 있는 것으로 전해졌다.

인사부 관계자는 미나미니혼신문에 “생리라는 직접적인 명칭을 바꾸면서 이용 장벽이 낮아진 것 같다”며 “직원들의 건강관리 의식도 높아졌다”고 말했다.

이와 함께 남녀 모두 난임치료, 검사, 통원, 건강검진 및 종합건강검진 후 재검사 시에도 사용할 수 있도록 대상을 확대했다”고 설명했다.

은행은 이 휴가를 시간 단위로도 쪼개 쓸 수 있도록 했다.

IT기업서 건설사까지… 못 쓰던 휴가, 문턱 낮추기



2024년에는 가고시마시 난푸병원이 ‘웰니스 휴가’를 도입했다. 생리의 경우 연 5일을 유급으로 쉴 수 있게 했다. 역시 이용자가 크게 늘었다고 한다.

가고시마현은 지난달 기존 생리휴가를 ‘건강관리 휴가’로 바꾸며 변화에 동참했다.

성별과 관계없이 전 직원이 사용할 수 있는 건강관리 휴가로 확대했다.

여성 직원이 상사에게 생리휴가 신청서를 제출하는 모습. 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

성별과 관계없이 누구나 필요한 휴가를 편하게 쓸 수 있는 환경을 조성하고자 한다”고 밝혔다.

생리뿐 아니라 갱년기 컨디션 난조 등도 대상에 포함했다.

오사카에 본사를 둔

모모타니준텐칸그룹은 2020년 6월 ‘에프 휴가’를 도입했고, 2022년에는 일본

쓰무라가 ‘Female 케어’로 명칭을 바꿨다.

가고시마은행과 같은

2023년에는 기린홀딩스가 ‘에프 휴가’를 도입했다. 2024년에는 삿포로맥주가 월경을 의미하는 영어 단어 ‘

‘M휴가’로 개편했다.

연간 15건이었던 취득 건수가 264건으로 늘었다.

명칭·대상·운영까지 다 바꿔… 남은 문턱은 ‘분위기’



명칭 완화가 가장 대표적이다.

생리 당일뿐 아니라 호르몬 균형에 따른 컨디션 난조, 갱년기, 자궁근종·자궁내막증, 난임치료, 건강검진 재검사 등으로 넓히는 사례가 늘고 있다.

난임치료나 건강검진 재검사 등을 포함해 남성 직원도 쓸 수 있는 건강관리 휴가로 바꾸는 방식이다.

화기애애한 직장 내 분위기. 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

유급화, 시간 단위 사용, 사유 비공개, 사후 신청 허용, 상여 산정 시 결근 불이익 제거, 관리자 교육 등이 여기에 해당한다.

이 같은 노력은 단순히 이름만 바꾸는 게 아니라 실제로 이용할 수 있는 제도로 만드는 데 초점이 있다.

노동기준법을 제정하면서였다. 그때 이미

직원이 원하면 사용자가 인정하도록 의무화했지만

이용률은 낮은 수준에 머물러 있었다.

후생노동성이 실시한 2020년도 조사에서 생리휴가 취득률은 0.9%였다. 아직 갈 길이 멀다는 의미다.

미나미니혼신문은 “몸 상태가 좋지 않을 때 대처할 수 있게 된 측면도 있지만 증상에는 개인차가 있고 참고 넘기는 경우도 적지 않다”고 설명했다.

기리시마시 소재 건설업체 야마구치는 지난해 생리통을 간접적으로 체험하는 연수회를 열었다.

전기 자극 장치로 아랫배의 둔한 통증을 재현하는 방식이었다.

참가자들 사이에서는 “이 통증을 느끼면서 일하는 것은 힘들다”는 소감이 나왔다고 한다. 이 회사

총무과 관계자는 미나미니혼신문에 “생리뿐 아니라 계절이나 나이와 관련해 몸 상태가 나빠지는 일은 누구에게나 있을 수 있다”며 “직원들의 상호 이해로 이어지기를 바란다”고 말했다.

휴가를 쓰기 쉬운 분위기를 만들기 위해서는 제도 정비뿐 아니라 한 사람 한 사람의 이해가 빠질 수 없다고 신문은 덧붙였다.