비댁스, 디지털 금융 플랫폼 전환 속도… 브랜드 리뉴얼 단행
수탁고 800억원 돌파… 사업 확대
원화 스테이블코인 ‘KRW1’ 참여
신규 뉴스룸 개설… 글로벌 소통 강화
디지털자산 인프라 전문기업 비댁스(BDACS)가 기존 디지털자산 커스터디(수탁) 서비스를 넘어 고객 자산의 활용성과 확장성을 높이는 종합 디지털 금융 설루션 기업으로 사업 영역을 확대한다.
비댁스는 브랜드 리뉴얼과 신규 뉴스룸 개설을 통해 디지털 금융 플랫폼 전환에 속도를 낼 계획이라고 18일 밝혔다.
비댁스는 이번 브랜드 리뉴얼과 함께 ‘애셋츠 시큐어드. 포텐셜 언락트(Assets Secured. Potential Unlocked·자산은 안전하게, 잠재력은 현실로)’를 새 슬로건으로 제시했다. 보안성과 자산 활용성을 동시에 강화하는 방향으로 브랜드 전략도 재정비했다.
가상자산사업자(VASP)로 등록된 비댁스는 최근 수탁고 800억원을 돌파했다. 지난 3월에는 글로벌 내부통제 인증인 ‘SOC1 Type2’를 취득하며 보안·컴플라이언스 역량도 강화했다.
특히 세계 최초 원화 기반 스테이블코인 ‘KRW1’ 구축 프로젝트에도 참여하고 있다. 해당 프로젝트에는 써클(Circle), 폴리곤(Polygon), 앱토스(Aptos), 아발란체(Avalanche), 비앤비체인(BNB) 등 글로벌 블록체인 기업들이 함께 참여 중이다.
비댁스는 이번 리뉴얼과 함께 뉴스룸도 새롭게 개설했다. 뉴스룸은 주요 사업 전략과 디지털자산 시장 인사이트를 국내외 고객과 파트너사에 전달하는 커뮤니케이션 창구 역할을 맡게 된다.
류홍열 비댁스 대표는 “이번 리뉴얼은 단순한 이미지 변경이 아니라 디지털 금융 시장 변화에 대응하기 위한 사업 전략의 일환”이라며 “글로벌 수준의 기술력과 보안 역량을 바탕으로 디지털 자산 금융 혁신을 이어가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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